Британские депутаты требуют санкций против чиновников Кыргызстана

Группа британских парламентариев обратилась к министру иностранных дел Великобритании с призывом ввести персональные санкции против ряда высокопоставленных чиновников Кыргызстана. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, письмо подписали 26 депутатов и членов Палаты лордов.

Согласно письму, направленному в House of Commons, под ограничения предлагается включить экс-главу Национального банка Мелиса Тургунбаева, генерального прокурора Максата Асаналиева и руководителя службы финансового надзора Марата Пирназарова.

Авторы обращения утверждают, что кыргызские структуры якобы могут быть причастны к содействию обходу санкций против России, в том числе через использование криптовалютных инструментов.

В документе отдельно упоминается стейблкоин A7A5, связанный с молдавским политиком Иланом Шором.

По мнению британских парламентариев, Кыргызстан якобы остается одной из площадок, где продолжают функционировать подобные финансовые механизмы, несмотря на международные ограничения.

Читайте по теме Кыргызстан в зоне санкционного риска. ЕС задел банки и крипторынок

Также в письме говорится о росте торговли между Кыргызстаном и Россией, что, по мнению авторов, может свидетельствовать о реэкспорте товаров.

Депутаты призывают британское правительство рассмотреть возможность введения более широких секторальных санкций в отношении Кыргызстана, если ситуация не изменится.

На момент публикации официальные власти Кыргызстана не прокомментировали данное обращение и озвученные в нем обвинения.