Предприятия Российской Федерации выразили интерес к развитию ягодной отрасли КР

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности состоялась рабочая встреча с генеральным директором крупнейшего импортера ягодной продукции — «Ягодный союз Российской Федерации» Игорь Бугорским. В ходе которой обсуждены вопросы ягодоводства и экспортный потенциал отрасли.

Стороны рассмотрели вопросы выращивания новых высоковостребованных сортов вишни, ориентированных на экспорт; формирования устойчивых поставок ягодной продукции; внедрения современных агротехнологий и повышения эффективности производства.

«Ягодный союз Российской Федерации» выразил готовность к сотрудничеству в следующих направлениях: обеспечение качественным посадочным материалом; обучение фермеров и агрономов современным агротехнологиям; оказание методической поддержки развитию ягодной отрасли.

Отмечена высокая готовность российской компании к переработке и экспорту ягодной продукции из Кыргызстана. Высокий спрос на ягоды в России создает благоприятные условия для развития экспорта, включая поставки замороженной ягодной продукции.

По итогам встречи стороны выразили взаимную заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве и реализации совместных проектов в сфере ягодоводства.

Справка: «Ягодный союз Российской Федерации» объединяет более 120 организаций, включая садоводов, технологов и логистические компании. Данная структура играет важную роль в развитии ягодного рынка и внедрении агротехнологий в России.