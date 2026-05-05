Общество

В Нью-Йорке прошел ежегодный бал Института костюма Met Gala

В ночь на 5 мая в Метрополитен-музее состоялся бал Met Gala, тема которого звучала как «Искусство костюма» и отсылала к связи моды, искусства и человеческого тела, пишет  Telegram-канал «Контекст».

Сопредседателями мероприятия в этом году вместе с Анной Винтур выступили Бейонсе, Николь Кидман и Винус Уильямс. Почетными председателями и главными спонсорами стали основатель Amazon Джефф Безос и его супруга Лорен Санчес, что вызвало протест у некоторых звезд. Так, на бал не пришли Зендея, Белла Хадид и Мэрил Стрип.

Несмотря на заявленную тему, Винтур просто повторила свой образ с Met Gala 2019 года, но в зеленом цвете, а Санчес и вовсе выбрала классическое «русалочье» корсетное платье в пол с внушительным декольте.

Оригинальный образ выбрала Мадонна, которая воссоздала картину Леоноры Каррингтон «Искушение святого Антония».

Билет на бал стоил около $100 тысяч.
