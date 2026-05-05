Общество

Майские праздники. В Бишкеке более 120 водителей сели за руль пьяными

На время майских праздников сотрудники органов внутренних дел Бишкека переведены на усиленный вариант несения службы в целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан. Об этом сообщает ГУВД столицы.

По ее данным, 1-3 мая в территориальные подразделения милиции доставлены более 400 граждан за различные правонарушения. Из них более 60 лиц по решениям суда водворены в специальный приемник СОБ ГУВД Бишкека.

Кроме того, составлено более 5 тысяч протоколов о правонарушениях. В их числе — 125 фактов управления авто в состоянии алкогольного опьянения. На специализированные штрафные стоянки водворено свыше 1 тысячи машин.

Работа по обеспечению общественного порядка продолжается в круглосуточном режиме.

Мероприятия по обеспечению правопорядка в усиленном режиме будут продолжены до 10 мая.
