Борьба с коррупцией. Зачем Совбез, решения которого игнорируют?

С 2012 года Совет безопасности следит за борьбой с коррупцией. Но последние полтора года его решения часто игнорируют. Даже недовольство президента отдельными чиновниками не становится для кабмина поводом их наказать или уволить.

Как не найти время на Совбез

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев долгое время игнорировал рекомендацию уволить главу Госагентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалыка Рустамова.

Совбез еще в апреле 2019 года выяснил, что ГАООС и ЛХ игнорирует работу по искоренению коррупционных рисков. На протяжении длительного периода не исполняет одни и те же антикоррупционные мероприятия.

В ГАООС и ЛХ нет ощутимых результатов реформ, направленных на развитие лесного хозяйства и охраны окружающей среды.

Агентство не обеспечивает сохранность государственных природных ресурсов и эффективность их управления. Руководители лесных хозяйств и особо охраняемых территорий не приняли меры по предотвращению незаконных строек на землях государственного лесного фонда. В результате их бездействия незаконно возвели капитальные строения — зоны отдыха и жилые дома.

Количество незаконно построенных объектов составило приблизительно 3,5 тысячи единиц общей площадью 335 гектаров .

Думаете, такие факты стали поводом для премьер-министра, чтобы тут же назначить разбирательство или уволить Абдыкалыка Рустамова? Отнюдь.

Более того, Мухаммедкалый Абылгазиев на одном из заседаний Жогорку Кенеша заявил, что у него не было времени изучить решение Совбеза. К концу мая, когда кабмин давал в парламенте отчет, премьер так и не нашел свободной минутки, чтобы понять, чем недоволен Совбез.

Вопрос решился сам собой. В конце июля 2019 года Абдыкалыка Рустамова задержали за взятку. Он и его помощник Арслан Ибраев требовали от иностранца взятку за положительное решение вопроса о предоставлении земельного участка площадью пять гектаров из земельного фонда Иссык-Кульского лесного хозяйства в селе Ананьево.

Только после громкого дела чиновника уволили. То есть предостережения Совбеза просто проигнорировали, что привело к коррупционному преступлению.

Уволить нельзя оставить

Чтобы поставить запятую в этом предложении, кабмину снова потребовалось время. В конце января 2020 года Совет безопасности рекомендовал уволить главу Госэкотехинспекции Джолдошбека Джунушева. Причины были весомые.

АКС ГКНБ в декабре 2019 года задержала шесть чиновников Госэкотехинспекции за систематическое вымогательство денег у бизнесменов.

Кроме того, ведомство не выполняло рекомендаций Совбеза по борьбе с коррупцией. Заседание проходило под председательством президента Сооронбая Жээнбекова. Глава государства раскритиковал правительство.

Мухаммедкалыю Абылгазиеву понадобилось две недели, чтобы уволить главу Госэкотехинспекции.

Как быть с Госстроем?

Не решаются в правительстве и на увольнение чиновников Госстроя. Вчера на заседании комитета по развитию промышленности и предпринимательства при Национальном совете по устойчивому развитию президент заявил, что нужно уволить главу Госстроя Бактыбека Абдиева.

Глава государства отметил, что Кыргызстан за последние четыре года в рейтинге Doing Business в разделе о получении разрешения на строительство с 20-го места опустился до 90-го.

Почему такие показатели? Вы специально делаете? Это потому, что вы заняты пополнением собственного кармана. Сооронбай Жээнбеков

Думаете, это первое возмущение главы государства в адрес ведомства и лично Бактыбека Абдиева? Нет. На Совете безопасности 24 января 2020 года Сооронбай Жээнбеков также отмечал, что среди народа и бизнесменов есть недовольство в адрес Госстроя.

В 2019 году главу Госстроя за плохую работу критиковал сам премьер-министр. В феврале 2019-го после заседания кабмина директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бакыт Абдиев получил выговор.

В итоге чиновник сообщил 24.kg, что напишет заявление об отставке по собственному желанию. На момент публикации приказа о его увольнении не было. Как и самого заявления.

Как демонтаж коррупции закончился... коррупцией

В конце января по итогам заседания рабочей группы Совет безопасности рекомендовал уволить главу госучреждения «Унаа» Алымжана Козубаева.

Секретарь Совбеза Дамир Сагынбаев подчеркнул, что более половины мероприятий по демонтажу системной коррупции в ГУ «Унаа» остались неисполненными. Из 148 мероприятий не исполнили 83. В практике рабочей группы Совета безопасности такой процент неисполненных мероприятий (56 процентов) наблюдается впервые.

Правоохранительные органы за 2018-2019 год возбудили на сотрудников ГУ «Унаа» около ста уголовных дел, по ним начали досудебное производство.

Стоит отметить один интересный факт. ГУ «Унаа» создали чуть больше года назад — в декабре 2018 года решением правительства. Сделано это, в том числе, для борьбы с коррупцией при регистрации автомобилей. Ведь ранее «руководство и сотрудники ДРТСиВС и СЦИУ саботировали работу автоматизированных систем и оптимизацию бизнес-процессов».

«Коррупционные механизмы, выявленные в системе регистрации автомашин в ноябре, не соответствуют принципам государственной политики и мерам по цифровизации страны. В ближайшее время должны завершить все подготовительные мероприятия и провести набор новых сотрудников через прозрачный конкурс», — заявлял тогда Мухаммедкалый Абылгазиев.

Директора ГУ «Унаа» Алымжана Козубаева назначили в начале июля 2019 года. Буквально через две недели появилось первое сообщение о том, что в учреждении выявили коррупционную схему.

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По отдельным материалам досудебного производства проходит директор ГУ «Унаа» Алымжан Козубаев.

В конце января 2020 года президент уже обращал внимание на то, что госорганы саботируют решения Совбеза. Но даже критика главы государства не стала для правительства поводом для действий. Как и то, что президент еще раз обозначил борьбу с коррупцией основным вектором работы.

Накануне Сооронбай Жээнбеков на заседании комитета по развитию промышленности и предпринимательства при Национальном совете по устойчивому развитию вновь критиковал чиновников правительства. При этом после рекомендации Совбеза прошло две недели. И только сегодня премьер-министр все-таки уволил Алымжана Козубаева.