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Власть

Вступление в Совбез ООН. На одно место претендуют Кыргызстан и Филиппины

В Азиатско-Тихоокеанском регионе на вакантное место в непостоянные члены Совета безопасности Организации Объединенных Наций претендуют Кыргызстан и Филиппины. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщила постоянный представитель КР в ООН Аида Касымалиева.

По ее словам, выборы будут тяжелыми и Кыргызстан прилагает все усилия, чтобы избраться в Совбез. Вопрос находится на контроле президента Садыра Жапарова. Она также рассказала о необходимости увеличения финансирования постпредставительства.

«7 апреля в Нью-Йорке Жээнбек Молдоканович (глава МИД.  – Прим. 24.kg.) официального запустил кампанию по продвижению кандидатуры Кыргызстана в непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2027–2028 годы. Пригласили всех послов и дипломатов и провели презентацию. Для таких мероприятий нужны деньги. Сейчас бюджет увеличивают, но нужны еще деньги. Если раньше нас было пять дипломатов, сейчас стало девять», — сказала Аида Касымалиева.

Отметим, в состав Совета безопасности состоит из 15 членов. Пять постоянных членов: Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Франция. И десять непостоянных членов, избираемых на двухгодичный срок: Алжир, Дания, Греция, Гайана, Пакистан, Панама, Республика Корея, Сьерра-Леоне, Словения, Сомали.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331252/
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