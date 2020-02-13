Уволен глава госучреждения «Унаа» Алымжан Козубаев

Глава государственного учреждения «Унаа» Алымжан Козубаев освобожден от занимаемой должности. Информацию об этом 24.kg подтвердили в правительстве.

Ранее Совет безопасности рекомендовал правительству уволить чиновника. Решение приняли по итогам заседания рабочей группы Совбеза.

Секретарь Совбеза Дамир Сагынбаев подчеркнул, что более половины мероприятий, заложенных в Плане пошаговых мероприятий по демонтажу системной коррупции в ГУ «Унаа», остались неисполненными.

Из 148 мероприятий плана не исполнили 83. В практике рабочей группы Совета безопасности такой процент неисполненных мероприятий (56 процентов) наблюдается впервые.