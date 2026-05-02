В Ботаническом саду Бишкека сотрудникам обещают зарплату до 60 тысяч сомов

В столичном Ботаническом саду имени Энвера Гареева Национальной академии наук объявили о наборе сотрудников. Уровень заработной платы, согласно объявлению, составляет от 36 до 60 тысяч сомов.

В институте открыты вакансии для научных сотрудников по направлениям биологии, экологии и агрономии, а также для старших лаборантов и лаборантов.

Кроме этого, требуются специалисты технического и обслуживающего персонала — водители, трактористы, электрики, сантехники, охранники, рабочие и дворники, включая сезонные позиции.

Напомним, сотрудникам Ботсада не раз обещали поднять зарплату, так как из-за низкого оклада люди не охотно шли туда работать и ощущалась острая нехватка кадров.