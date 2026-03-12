11:04
Общество
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. СБ ООН не принял проект резолюции РФ с призывом прекратить огонь

Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции по ближневосточному конфликту с призывом к прекращению боев и возвращению к переговорам.

За документ проголосовали четыре страны — Россия, Китай, Пакистан и Сомали. Девять государств воздержались, Соединенные Штаты и Латвия выступили против.

Для принятия резолюции в Совбезе ООН необходимы как минимум девять голосов «за» и отсутствие вето со стороны постоянных членов (США, РФ, Китая, Великобритании и Франции).

Российский документ состоит из четырех пунктов. Проект резолюции «призывает все стороны немедленно прекратить свою военную деятельность и воздерживаться от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и за его пределами». Помимо этого, документ «в самой резкой форме осуждает все атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру» и призывает к их защите в соответствии с международным правом. В резолюции также подчеркивается «важность обеспечения безопасности всех государств на Ближнем Востоке и за его пределами». Проект документа «настоятельно призывает все заинтересованные стороны незамедлительно вернуться к переговорам и в полной мере использовать политические и дипломатические средства».

С 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль продолжают военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе столица. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану убиты верховный лидер аятолла Али Хаменеи и несколько других высокопоставленных чиновников. Эскалация на Ближнем Востоке продолжается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365587/
