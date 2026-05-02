Сотрудники ГУОБДД помогли оперативно доставить пострадавшую в больницу в Бишкеке

Сотрудники ГУОБДД МВД оказали помощь в экстренной ситуации на стационарном посту «Ала-Арча — Кашка-Суу — Бишкек». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По их данным, в горной местности женщина сорвалась с высоты около 7-8 метров и получила серьезные травмы. Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций, транспортировавшие пострадавшую, обратились за содействием в обеспечении беспрепятственного проезда.

В пресс-службе отметили, что благодаря слаженным действиям сотрудников женщину удалось своевременно доставить в медицинское учреждение.