Происшествия

Сотрудники ГУОБДД помогли оперативно доставить пострадавшую в больницу в Бишкеке

Сотрудники ГУОБДД МВД оказали помощь в экстренной ситуации на стационарном посту «Ала-Арча — Кашка-Суу — Бишкек». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По их данным, в горной местности женщина сорвалась с высоты около 7-8 метров и получила серьезные травмы. Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций, транспортировавшие пострадавшую, обратились за содействием в обеспечении беспрепятственного проезда.

Инспекторы патрульной службы оперативно отреагировали, организовали сопровождение спецтранспорта и обеспечили его быстрый и безопасный проезд в Бишкек. Пострадавшую доставили в 4-ю городскую больницу, где ее передали врачам реанимационного отделения.

В пресс-службе отметили, что благодаря слаженным действиям сотрудников женщину удалось своевременно доставить в медицинское учреждение.
Материалы по теме
Смертельное ДТП на трассе Бишкек — Ош. Погиб гражданин Китая
Из-за визита делегации Того в Бишкеке перекроют дороги. Где ждать ограничения
«Последний звонок». ГУОБДД призывает родителей не давать ключи от авто детям
Проверка знаний ПДД на месте. Депутат призвал не создавать кормушку для ГУОБДД
За неделю ГУОБДД выявило почти 31 тысячу нарушений ПДД по Кыргызстану
Более 10 миллионов сомов потратит ГУОБДД на форменную одежду
В Бишкеке оштрафовали родителей девочки за вождение автомобиля
За неделю в Кыргызстане выявлено свыше 25 тысяч нарушений ПДД
О самых аварийных днях недели в Кыргызстане рассказали в ГУОБДД МВД
В Бишкеке автомобиль ГУОБДД столкнулся с легковушкой: выясняют причины ДТП
Популярные новости
Взрыв на&nbsp;заводе в&nbsp;Шопокове Взрыв на заводе в Шопокове
Экс-главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву предъявили обвинения по&nbsp;двум статьям Экс-главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву предъявили обвинения по двум статьям
В&nbsp;Астрахани изъяли нелегальную технику из&nbsp;Кыргызстана на&nbsp;245 миллионов рублей В Астрахани изъяли нелегальную технику из Кыргызстана на 245 миллионов рублей
Преступность в&nbsp;Кыргызстане выросла на&nbsp;12,3 процента из-за всплеска мошенничества Преступность в Кыргызстане выросла на 12,3 процента из-за всплеска мошенничества
Бизнес
К&nbsp;20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в&nbsp;Кыргызстане К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в&nbsp;мае Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае
Удары по&nbsp;НПЗ РФ&nbsp;усиливают давление на&nbsp;рынок ГСМ Кыргызстана Удары по НПЗ РФ усиливают давление на рынок ГСМ Кыргызстана
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) развивает присутствие на&nbsp;международном рынке МПЦ («Элкарт») развивает присутствие на международном рынке
2 мая, суббота
15:28
Штормовое предупреждение: на реках ожидается подъем уровня воды Штормовое предупреждение: на реках ожидается подъем уро...
15:19
Сотрудники ГУОБДД помогли оперативно доставить пострадавшую в больницу в Бишкеке
15:00
Что должно быть в походной аптечке? Совет медика
14:57
На высоте 4 тысячи метров. Дайырбек Орунбеков о подъеме на пик
14:46
В Ботаническом саду Бишкека сотрудникам обещают зарплату до 60 тысяч сомов