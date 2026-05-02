В Бишкеке проходит чемпионат Центральной Азии по джиу-джитсу

В Бишкеке проходит чемпионат Центральной Азии по бразильскому джиу-джитсу, собравший сильнейших спортсменов региона.

В турнире участвуют атлеты из стран ЦА, включая Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и другие. Соревнования имеют статус международного рейтингового турнира и играют важную роль в формировании спортивного рейтинга участников.

Организатором выступает JJAU. Отмечается, результаты чемпионата могут учитываться при отборе на крупные международные старты, включая чемпионаты Азии и Азиатские игры, что придает турниру высокий уровень конкуренции.

Соревнования проходят в различных возрастных категориях — от U14 до взрослых спортсменов, что позволяет участвовать как юным атлетам, так и опытным бойцам.

Для судейства приглашены международные арбитры, главный судья турнира — Александре де Оливейра Насименту.

Чемпионат направлен на развитие бразильского джиу-джитсу в регионе, укрепление международного сотрудничества и популяризацию здорового образа жизни.