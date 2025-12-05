15:25
Общество

Кыргызстан продвигают в непостоянные члены Совбеза ООН на 2027-2028 годы

Сегодня в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке состоялся брифинг постоянных представителей государств Центральной Азии при ООН, в ходе которого постоянный представитель Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов проинформировал об итогах Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте 16 ноября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По ее данным, в ходе брифинга международное сообщество было информировано о подписанном обращении глав государств региона к государствам-членам ООН с призывом поддержать кандидатуру Кыргызской Республики на выборы непостоянных членов Совета Безопасности ООН на период 2027–2028 годов.

Как отметил Улугбек Лапасов, главы государств региона подчеркнули, что выдвижение Кыргызской Республики в непостоянные члены Совета Безопасности ООН отражает стремление Центральной Азии усилить свой вклад в обеспечение мира и безопасности на глобальном уровне. В этой связи лидеры стран Центральной Азии призвали поддержать заявку Кыргызстана на место в Совете Безопасности ООН, подчеркнув региональную поддержку его роли в принятии глобальных решений.

В свою очередь постоянный представитель Кыргызской Республики при ООН Аида Касымалиева выразила благодарность государствам Центральной Азии за оказанную поддержку, отметив, что это единство демонстрирует общую приверженность региона миру, диалогу и конструктивному многостороннему подходу.

В случае избрания Кыргызстан будет ответственным и принципиальным членом Совета Безопасности и готов совместно работать над укреплением международной безопасности, и обеспечением того, чтобы голоса всех регионов, особенно развивающихся и малых государств, были услышаны и учтены.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353579/
просмотров: 202
