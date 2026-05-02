15:35
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

На высоте 4 тысячи метров. Дайырбек Орунбеков о подъеме на пик

Глава службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков принял участие в альпиниаде и поднялся на пик высотой 4 тысячи 10 метров. Он записал видеорепортаж с маршрута и направил его специально для 24.kg.

По словам Дайырбека Орунбекова, восхождение началось ранним утром — около 5.00.

«Мы вышли затемно. В горах в это время нет лишних звуков — только шаги, дыхание и короткие команды инструкторов. Впереди почти 9 километров подъема и высота, к которой организм не привык», — рассказал он.

Глава службы информполитики отметил, что уже в первые часы стало понятно — подъем требует выносливости.

«Темп здесь диктует не желание, а дыхание. Воздух разреженный, каждый шаг требует усилия. Приходится останавливаться, ловить ритм и идти дальше. Это не про скорость — это про выдержку», — подчеркнул он.

По словам Дайырбека Орунбекова, в альпиниаде участвовали сотни человек, включая иностранцев.

«Люди растянулись по склону. Разные страны, разный возраст, но цель одна — дойти до вершины. Это не просто восхождение, а общее испытание», — заметил он.

С увеличением высоты условия становились сложнее — усилился ветер, появился снег.

«На некоторых участках приходилось буквально вбивать ботинки в склон, чтобы не потерять равновесие. Но именно там открываются виды, ради которых все это имеет смысл — горы уходят за горизонт, а облака остаются ниже», — рассказал Дайырбек Орунбеков.

Он добавил, что на маршруте дежурили спасатели, а инструкторы контролировали состояние участников.

Финальный участок оказался самым тяжелым.

«Высота уже около 4 тысяч метров. Каждый шаг дается через усилие. Но именно здесь приходит ощущение, что ты выходишь за пределы привычного», — сказал глава службы информационной политики.

По его словам, подъем занял около пяти часов.

«Когда мы поднялись на вершину 4 тысячи 10 метров — эмоции сложно передать словами. Кто-то радовался, кто-то просто молча смотрел на горы», — отметил Дайырбек Орунбеков.

Он добавил, что снимал часть пути на видео, чтобы показать реальные условия восхождения.

«Хотел показать без прикрас, какая это нагрузка и какая атмосфера», — подчеркнул глава службы.

Спуск, по его словам, оказался быстрее, но не легче из-за накопившейся усталости.

«Эта альпиниада — не про рекорды. Это про опыт, который остается с тобой», — заключил Дайырбек Орунбеков. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/372742/
просмотров: 312
Версия для печати
Популярные новости
2 мая, суббота
15:28
Штормовое предупреждение: на реках ожидается подъем уровня воды Штормовое предупреждение: на реках ожидается подъем уро...
15:19
Сотрудники ГУОБДД помогли оперативно доставить пострадавшую в больницу в Бишкеке
15:00
Что должно быть в походной аптечке? Совет медика
14:57
На высоте 4 тысячи метров. Дайырбек Орунбеков о подъеме на пик
14:46
В Ботаническом саду Бишкека сотрудникам обещают зарплату до 60 тысяч сомов