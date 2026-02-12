15:13
Власть

Адилет Орозбеков назначен секретарем Совета безопасности

Адилет Орозбеков назначен секретарем Совета безопасности Кыргызской Республики. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Адилет Орозбеков родился в 1978 году. Окончил Международный университет Кыргызстана по специальности «Дипломатия и международное право», затем прошел обучение в Академии ФСБ Российской Федерации.

Владеет кыргызским, русским и английским языками.

Имеет классный чин советника государственной гражданской службы 1 класса. Воинское звание — полковник.

пресс-службы президента КР
Фото пресс-службы президента КР

Начал свою трудовую деятельность в 2001 году в органах национальной безопасности оперуполномоченным и проработал на различных должностях, в том числе руководящих до 2017 года.

  • 2007 — 2009 годы — заместитель начальника отдела управления по защите конституционного строя Службы национальной безопасности КР;
  • 2009 — 2010 годы — начальник отдела международного сотрудничества, заместитель начальника управления — начальник отдела международного сотрудничества ГСНБ КР;
  • 2012 — 2017 годы — главный эксперт антитеррористического центра ГКНБ КР;
  • с 2017 года проработал в Министерстве иностранных дел, аппарате национального координатора по делам Шанхайской организации сотрудничества;
  • 2017 — 2019 годы — референт Секретариата Шанхайской организации сотрудничества в Пекине;
  • 2023 — 2024 годы — эксперт Ситуационного центра администрации президента КР;
  • С декабря 2025 года по настоящее время — государственный инспектор отдела обороны, правопорядка и безопасности управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров администрации президента КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/361726/
