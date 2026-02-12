Адилет Орозбеков назначен секретарем Совета безопасности Кыргызской Республики. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Адилет Орозбеков родился в 1978 году. Окончил Международный университет Кыргызстана по специальности «Дипломатия и международное право», затем прошел обучение в Академии ФСБ Российской Федерации.

Владеет кыргызским, русским и английским языками.

Имеет классный чин советника государственной гражданской службы 1 класса. Воинское звание — полковник.

Фото пресс-службы президента КР

Начал свою трудовую деятельность в 2001 году в органах национальной безопасности оперуполномоченным и проработал на различных должностях, в том числе руководящих до 2017 года.