Что должно быть в походной аптечке? Совет медика

Сбор аптечки — обязательный этап подготовки к любому походу. На природе мелкие травмы вроде порезов, ссадин и ушибов — обычное дело, простуда или проблемы с кишечником тоже встречаются не редко. В экстренной ситуации важно, чтобы все необходимое было под рукой. Проверьте свою аптечку заранее.

«Если говорить о травмах, подозрениях на ушибы, растяжение, то в аптечке всегда должны быть бинты, перевязочные материалы, эластичный бинт», — советует заместитель директора Центра экстренной медицины Бишкека Егор Борисов.

Все остальное, по его словам, это стандартный набор медикаментов, который должен быть в домашней аптечке:

жаропонижающие;

обезболивающие из группы нестероидных противовоспалительных средств (кетонал, ибупрофен и другие);

антигистаминные (препараты от аллергии);

спазмолитики (убирают спазм гладкой мускулатуры кишечника, сосудов, матки и также помогают устранить боль);

средства от диареи (смекта, уголь активированный, энтеросгель);

от боли в горле можно иметь под рукой пастилки для рассасывания или спреи;

средства для обработки ран (перекись водорода, йод).

Кроме того, в составе аптечки первой помощи нужно иметь стерильную вату, спиртовые салфетки, лейкопластырь, ножницы.

Это общие рекомендации, индивидуально аптечка должна подбираться в зависимости от наличия каких-либо хронических заболеваний.