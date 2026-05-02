Общество
Сюжет: Полезные советы

Что должно быть в походной аптечке? Совет медика

Сбор аптечки — обязательный этап подготовки к любому походу. На природе мелкие травмы вроде порезов, ссадин и ушибов — обычное дело, простуда или проблемы с кишечником тоже встречаются не редко. В экстренной ситуации важно, чтобы все необходимое было под рукой. Проверьте свою аптечку заранее.

«Если говорить о травмах, подозрениях на ушибы, растяжение, то в аптечке всегда должны быть бинты, перевязочные материалы, эластичный бинт», — советует заместитель директора Центра экстренной медицины Бишкека Егор Борисов.

Все остальное, по его словам, это стандартный набор медикаментов, который должен быть в домашней аптечке:

  • жаропонижающие;
  • обезболивающие из группы нестероидных противовоспалительных средств (кетонал, ибупрофен и другие);
  • антигистаминные (препараты от аллергии);
  • спазмолитики (убирают спазм гладкой мускулатуры кишечника, сосудов, матки и также помогают устранить боль);
  • средства от диареи (смекта, уголь активированный, энтеросгель);
  • от боли в горле можно иметь под рукой пастилки для рассасывания или спреи;
  • средства для обработки ран (перекись водорода, йод).

Кроме того, в составе аптечки первой помощи нужно иметь стерильную вату, спиртовые салфетки, лейкопластырь, ножницы.

Это общие рекомендации, индивидуально аптечка должна подбираться в зависимости от наличия каких-либо хронических заболеваний.
