Общество

Штормовое предупреждение: на реках ожидается подъем уровня воды

Министерство чрезвычайных ситуаций распространило штормовое предупреждение.

По данным ведомства, с 3 по 6 мая в связи с неустойчивой погодой и локальными ливневыми дождями в предгорных и горных районах страны возможны селевые явления, на реках ожидается подъем уровня воды.

МЧС рекомендует населению соблюдать меры предосторожности: по возможности ограничить пребывание в горных и предгорных районах, не планировать отдых вблизи рек и ущелий, а также воздержаться от поездок по горным дорогам в период сильных осадков.
