Кыргызстан заручается поддержкой ШОС для избрания в Совет безопасности ООН

В Секретариате Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине состоялся специальный брифинг, посвященный продвижению кандидатуры Кыргызской Республики в непостоянные члены Совета безопасности ООН на период 2027–2028 годов. Об этом сообщил МИД КР.

Постоянный представитель республики при Секретариате ШОС Рахман Аданов рассказал, что во время Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте 16 ноября 2025 года подписано «Обращение глав государств региона к государствам-членам ООН с призывом поддержать кандидатуру Кыргызской Республики».

Фото МИД КР

Рахман Аданов подчеркнул, что выдвижение кандидатуры Кыргызстана в Совет безопасности ООН отражает стремление всего региона Центральной Азии внести значимый вклад в укрепление мира и стабильности на международной арене.

Постпред отметил: в случае избрания Кыргызстан будет ответственным членом Совбеза, приверженным глобальному миру и безопасности, и будет стремиться внести вклад в международные усилия по поддержанию устойчивого развития и решению современных глобальных вызовов.