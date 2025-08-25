Пиарщик, трудяга, филантроп. Какую работу проделал мэр Оша за семь месяцев

Бизнесмена и бывшего депутата Жогорку Кенеша Женишбека Токторбаева назначили мэром южной столицы 23 января. Новоиспеченный градоначальник тогда признался, что у него близкие связи с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, а должность ему предложил лично президент Садыр Жапаров.

Камчыбек Ташиев назвал Женишбека Токторбаева «потрясающим пиарщиком» («Укмуш пиарщик»), эффективным руководителем и призвал чиновников брать с него пример.

Редакция 24.kg выяснила, что успел сделать мэр Оша за семь месяцев на своем посту.

Особые требования к работе

В первый рабочий день глава южной столицы обозначил принципы своей работы: запрет на использование служебного авто, введение обязательной сменной обуви при выездах на объекты, утренние пешие рейды до начала рабочего дня и аппаратные совещания непосредственно на местах. Но требования выдержали не все. Недавно директор «Ош-Тазалыка» подал в отставку, пожаловавшись на усталость и потрескавшиеся стопы из-за утренних инспекций. Оплачивается ли сверхурочная работа, неизвестно.

Глава города заявляет, что его сотрудники выходят на рейды по собственной инициативе.

Снос домов и компенсация

Женишбек Токторбаев заявил, что китайской компании «Куньлунь» мэрия передаст 20 гектаров земли на улице Осмонова. Там фирма планирует построить многоквартирный жилой комплекс.

Работу Женишбек Токторбаев начал с демонтажа жилых и коммерческих объектов, навесов, ограждений, нарушающих городской облик. Для расширения дорог и открытия берегов каналов в соответствии с генпланом Оша снесли и частные дома, на которых были красные книги. После недовольства горожан и активистов незаконным отчуждением имущества мэр нашел инвестора из Китая, который согласился построить для 520 семей новый жилмассив «Эне-Сай».

Новые источники пополнения бюджета

Далее мэр встретился с руководителями вузов Оша и потребовал от ректоров выделить деньги на развитие города.

По словам Женишбека Токторбаева, студенты выбрасывают мусор по городу и создают пробки, приезжая на учебу на личных авто, несмотря на то, что на территории вузов нет парковок. В связи с этим он потребовал от ректоров выделить из контракта каждого студента по одной тысяче сомов на развитие инфраструктуры Оша.

Ректор ОшГУ попытался возразить, назвав требования нелогичными, на что Женишбек Токторбаев ответил, что он «засиделся в кресле» и погряз в коррупции за пять лет нахождения в должности.

Спустя 10 дней после этой встречи Ошский горкенеш увеличил тариф для очных студентов на вывоз мусора с 25 до 45 сомов в месяц. Ежегодная оплата за каждого студента с 300 сомов выросла до 450 сомов.

Помимо этого Женишбек Токторбаев поручил повысить арендную плату за муниципальную землю в 10 раз. Так, например, стоимость найма земли для автодрома в городском парке увеличили с 50 до 100 тысяч сомов. Аренда для ресторана «Изюм» выросла с 200 до 300 тысяч сомов (заключили договор с УМС на 6 месяцев на 1,8 миллиона сомов).

Парк «Мээрим» после распоряжения мэра обязали платить 3,5 миллиона сомов в год, раньше — всего 57 тысяч сомов.

Перенос рынков и недовольные торговцы

Как и в столице, в Оше решили все крупные рынки вывести за пределы города. Решение принято в рамках мероприятий по упорядочиванию торговли и улучшению санитарных условий.

Построенный новый торговый комплекс раскритиковали за плохое качество и высокую стоимость аренды. Во время дождя ряды продавцов затапливало дождем, крыша рынка протекала. Несмотря на это, туда переселили торговцев с центрального и рынков «Бексултан» и «Шоколад».

Предприниматели «Келечека» категорически отказались работать на частном рынке «Жибек Жолу», куда мэрия предложила им переехать. Они протестовали несколько дней из-за дорогих торговых мест и аренды. После безуспешных встреч и уговоров мэр обещал им построить новый базар до сентября.

Подарки от спонсоров

В феврале компания Red Petroleum передала шесть грузовиков Hyundai Porter на баланс мэрии. За месяц до этого пресс-служба муниципалитета сообщала, что три АЗС на пересечении улиц Монуева и Шакирова попали под снос, среди которых и заправка Red Petroleum.

В марте анонимные доброжелатели передали мэрии Оша еще 10 автомобилей. Женишбек Токторбаев вручил ключи от грузовых и легковых авто пяти городским службам.

В том же месяце муниципалитет и патрульная служба милиции получили новую спецтехнику и легковые автомобили от компаний «Газпром Кыргызстан», стройфирмы «Дөөлөт курулуш». В мэрии тогда отметили, что за два месяца спонсоры подарили городу около 50 единиц специальной техники.

В мае муниципалитету также подарили шесть новых служебных авто — имена спонсоров не назвали.

Что взамен получают частные компании и другие анонимные спонсоры за добровольные пожертвования, пока неизвестно.

Вызывает вопрос и то, что мэр Оша подарил главному судье и прокурору города дорогие служебные автомобили. Эта ситуация ставит под сомнение независимость и беспристрастность получателей презентов и не исключает конфликта интересов.

Спорные и бредовые идеи мэра

За семь месяцев работы глава Оша озвучивал спорные и необычные предложения. Некоторые из них вызвали бурную реакцию в обществе и негативную оценку официальных органов.

Самая обсуждаемая из них — предложение сделать въезд и выезд автомобилей в Ош платными. Сумма — от 50 до 100 сомов за легковушку и до 150 сомов за большегруз. Мэр посчитал, что при потоке в 56 тысяч машин в день можно получать до 60 миллионов сомов в месяц.

Читайте по теме Тайные спонсоры силовиков Кыргызстана: почему они скрывают свои имена?

В ГКНБ отметили, что такие нововведения негативно отразятся на гражданах с низкими доходами и назвали идею бредовой, призывая всех чиновников не выступать с аналогичными заявлениями.

23 июня мэр Женишбек Токторбаев заявил, что жилмассив для переселения жителей сносимых домов назовут «Эки Дос» («Два друга»). Инициатива согласована с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. В соцсетях предложение вызвало насмешки и критику, и уже 2 июля началось строительство массива с названием «Эне‑Сай».

Женишбек Токторбаев также предлагал переименовать школы, носящие имена советских деятелей, в честь кыргызских и узбекских патриотов, внесших вклад в развитие города. Инициатива вызвала дискуссию о «десоветизации» и «дерусификации», с критикой и поддержкой в обществе. Позже он выступил с пояснением в 24.kg и отметил, что это не его предложение, а просьба жителей города.

При этом в июне на центральной площади Оша демонтировали памятник Ленину и переименовали улицу, носившую его имя.

Фото из интернета. Статуя Ленина на центральной площади Оша после демонтажа

Мэр также предложил присвоить названия семи областей и двух городов Кыргызстана территориальным управлениям (МТУ) Оша, чтобы подчеркнуть связь города с регионами.

Мэр-филантроп и его бизнес

Женишбек Токторбаев активно занимается благотворительностью. Он подарил не менее 10 многодетным и неблагополучным семьям квартиры разной квадратуры. Выделил 150 тысяч сомов из своей зарплаты на водопровод для жилмассива «Алай-1», занял семье из села Озгур 200 тысяч сомов на покупку скота и таких примеров много.

В биографии мэра указано, что он учредитель и руководитель благотворительного фонда «Жениш-Достук» в городе Джалал-Абад. Как отмечается, фонд помогает детским домам, интернатам, детям из малообеспеченных семей и домам престарелых.

В начале августа на встрече с руководителями подрядных организаций градоначальник рассказал, что вкладывает и личные деньги в развитие города.

«Вы посмотрите, какой мрамор я установил у входа в Ошский городской родильный дом за личные средства. Под мостом на улице Абдыкадырова были расплавленные ступеньки. Я там укладываю шершавые камни, чтобы не скользило. Обратите внимание на качество. Круговые дороги также ремонтируют за мой счет. У меня даже дома нет таких камней», — рассказал Женишбек Токторбаев.

В соцсетях задаются вопросом откуда у чиновника такие финансовые возможности?

На сегодня нет фактических оснований утверждать, что Женишбек Токторбаев является владельцем или учредителем строительной компании. Но президент Садыр Жапаров в мае публично заявил, что ипотечные дома «Асман Резиденс — 5» в Сузаке построил мэр Оша.

Жилой комплекс расположен на участке площадью 1,72 гектара. В нем 10 пятиэтажных блоков с 14 подъездами. В нем 240 квартир.

Кроме того, в 2023-м СМИ писали, что Женишбеку Токторбаеву принадлежат 4-звездочный отель «Дастан» и ресторан «Жалал-Абад», расположенные в центре Джалал-Абада.