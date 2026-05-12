В городе Ош полностью снесли кафе «Аль-Мансур»

В Оше полностью снесли кафе «Аль-Мансур», сообщает пресс-служба мэрии.
В настоящее время на объекте рабочие убирают строительный мусор и вывозят отходы, чтобы привести участок в надлежащий порядок.
Городские власти подчеркивают, что данные меры приняты в рамках масштабной кампании по борьбе с самовольными постройками.
Масштабный снос объектов в Оше начался при бывшем мэре Женишбеке Токторбаеве, а нынешний градоначальник Жанарбек Акаев продолжает эту политику. Однако кампания по демонтажу сопровождается протестами. Ранее юрист Тологон Келдибаев заявил о незаконности действий муниципалитета в районе рынка автозапчастей на улице Касымбекова. По его словам, у владельцев есть госакты на частную собственность, поэтому снос без решения суда и предварительного выкупа земли по рыночной стоимости является превышением полномочий сотрудников мэрии.