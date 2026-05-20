Общество

Избили и сломали ребро — после жалобы омбудсмену возбудили дело по пыткам

Частный предприниматель Р.Ч. 20 апреля 2026 года на личном приеме у омбудсмена Кыргызстана Джамили Джаманбаевой рассказал о применении к нему пыток и попросил защитить его права. Об этом сообщила пресс-служба акыйткачи.

По ее данным, по словам Р.Ч., в феврале 2026 года Государственный комитет национальной безопасности возбудил уголовное дело в отношении заявителя. Гражданин пожаловался, что во время допроса в ГКНБ девять сотрудников комитета избили его и сломали ребро.

Предприниматель обратился в Военную прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности сотрудников органов национальной безопасности. Однако ему отказали в возбуждении уголовного дела, сославшись на отсутствие заключения судебно-медицинской экспертизы о причиненном вреде его здоровью.

Р.Ч. также попросил помочь вернуть его личные вещи — паспорт и автомобиль, изъятые следственными органами.

Джамиля Джаманбаева подчеркивает, что, согласно Конституции, а также в соответствии с международными нормами никто не должен подвергаться пыткам и бесчеловечному обращению.

института омбудсмена
Фото института омбудсмена
Институт акыйкатчи направил необходимые материалы, предоставленные заявителем, в Генеральную прокуратуру с ходатайством о пересмотре ранее принятого решения по заявлению Р.Ч.

Генеральная прокуратура 18 мая 2026 сообщила, что Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 338 УК КР (превышение власти с применением физического насилия или угрозой его применения). Сейчас проводятся следственные мероприятия.

Напомним, при институте акыйкатчи действует Центр по предупреждению пыток и контролю за соблюдением прав человека правоохранительными органами. Связаться с ним можно по круглосуточному номеру 0554999222.
На дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию
В Бишкеке опять ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 18-20 мая
ГКНБ предупредил о тюремных сроках за попытки сыграть на межнациональной теме
В Бишкеке 19 мая временно перекроют ряд улиц из-за визита иностранной делегации
Каждая оплата — шанс на iPhone 17: MBANK запускает масштабную акцию с MPay
40 самых талантливых детей попадут в масштабное ТВ-шоу «Ты супер! Кыргызстан»
Выиграйте поездку на UFC вместе с BAKAI
25 лет KICB — любой перевод по системе SWIFT за 25 евро
