Какие классы перейдут на 12-летку в Кыргызстане в новом учебном году

В новом учебном году на 12-летнее обучение перейдут ученики 3-х и 8-х классов. Об этом сообщила министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева на встрече с родителями в Бишкеке.

Она напомнила, что в 2025/26 учебном году первыми по новой программе начали обучаться 1-е, 2-е, 5-е и 7-е классы. Для них в течение года обновляли учебники по отдельным предметам.

«Основные причины перехода на 12-летнюю модель — обновление содержания системы школьного образования, интеграция с международной системой образования, внедрение профильного образования в зависимости от интересов старшеклассников, а также охват 6-летних детей дошкольной подготовкой и обеспечение равных условий», — сказала Догдуркуль Кендирбаева.

Министр призналась, что есть определенные сложности при реализации реформы и призвала родителей к конструктивной критике, без агрессии.