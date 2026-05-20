13:10
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.21
Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Какие классы перейдут на 12-летку в Кыргызстане в новом учебном году

В новом учебном году на 12-летнее обучение перейдут ученики 3-х и 8-х классов. Об этом сообщила министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева на встрече с родителями в Бишкеке.

Она напомнила, что в 2025/26 учебном году первыми по новой программе начали обучаться 1-е, 2-е, 5-е и 7-е классы. Для них в течение года обновляли учебники по отдельным предметам.

«Основные причины перехода на 12-летнюю модель — обновление содержания системы школьного образования, интеграция с международной системой образования, внедрение профильного образования в зависимости от интересов старшеклассников, а также охват 6-летних детей дошкольной подготовкой и обеспечение равных условий», — сказала Догдуркуль Кендирбаева.

Министр призналась, что есть определенные сложности при реализации реформы и призвала родителей к конструктивной критике, без агрессии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/374581/
просмотров: 345
Версия для печати
Материалы по теме
Переход на 12-летку. В школах КР требуют вернуть рабочие тетради
В КР отобрали авторов для подготовки учебников по кыргызскому языку
Дефицит учителей в школах и реформу педобразования обсудили в Миннауки
Переход на 12-летку. Изданы учебники по естественным наукам для седьмых классов
Какие классы перейдут на 12-летку в сентябре, обсудили в Минпросвещения
Объявлен повторный конкурс на разработку учебников по кыргызскому языку
Не ждать умных и развитых. Эдиль Байсалов о реформе школьного образования
Переход на 12-летку. Что изменится в новом учебном году
Большого оттока учителей из-за 12-летнего образования нет — Ольга Брызгалова
Переход на 12-летку. Чиновники не считают новую программу сложной
Популярные новости
На&nbsp;дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию На дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию
В&nbsp;Бишкеке опять ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;18-20 мая В Бишкеке опять ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 18-20 мая
ГКНБ предупредил о&nbsp;тюремных сроках за&nbsp;попытки сыграть на&nbsp;межнациональной теме ГКНБ предупредил о тюремных сроках за попытки сыграть на межнациональной теме
В&nbsp;Бишкеке 19&nbsp;мая временно перекроют ряд улиц из-за визита иностранной делегации В Бишкеке 19 мая временно перекроют ряд улиц из-за визита иностранной делегации
Бизнес
Каждая оплата&nbsp;&mdash; шанс на&nbsp;iPhone 17: MBANK запускает масштабную акцию с&nbsp;MPay Каждая оплата — шанс на iPhone 17: MBANK запускает масштабную акцию с MPay
40&nbsp;самых талантливых детей попадут в&nbsp;масштабное ТВ-шоу &laquo;Ты&nbsp;супер! Кыргызстан&raquo; 40 самых талантливых детей попадут в масштабное ТВ-шоу «Ты супер! Кыргызстан»
Выиграйте поездку на&nbsp;UFC вместе с&nbsp;BAKAI Выиграйте поездку на UFC вместе с BAKAI
25&nbsp;лет KICB&nbsp;&mdash; любой перевод по&nbsp;системе SWIFT за&nbsp;25&nbsp;евро 25 лет KICB — любой перевод по системе SWIFT за 25 евро
20 мая, среда
13:04
Декларацию о становлении многополярного мира подписали главы Китая и России Декларацию о становлении многополярного мира подписали...
13:02
Избили и сломали ребро — после жалобы омбудсмену возбудили дело по пыткам
12:59
Поменяли задания во время теста — абитуриенты продолжают жаловаться на ОРТ
12:50
Жители домов на бульваре Эркиндик жалуются на стихийную свалку, устроенную кафе
12:47
Курс доллара опустился ниже 71 рубля впервые с 2023 года