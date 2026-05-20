Жители домов на бульваре Эркиндик жалуются на стихийную свалку, устроенную кафе

В Бишкеке жители домов № 1 и 3, расположенных на бульваре Эркиндик, жалуются на стихийную свалку, устроенную кафе.





«С открытием новых точек общепита теперь мы дышим помоями и ежедневно «любуемся» стихийной свалкой. Начнется жара, все это будет гнить и дышать вообще нечем будет», — написали они.

Они интересуются, почему муниципальные службы закрывают глаза на нарушение общественного порядка и санитарных норм.

«Раньше рядом с кафе поставили баки для сбора отходов. Теперь их нет, а мусор бросают прямо на дорогу. А разве может мусорка располагаться в такой близи от общепита, это же грубое нарушение санитарно-эпидемиологических норм», — указано в письме.

