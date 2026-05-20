В онлайн-школе «Тунгуч» обучается более 2,5 тысячи учеников

В онлайн-школе «Тунгуч» обучается 2 тысячи 540 учеников. Об этом сообщила министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева на встрече с родителями в Бишкеке.

Напомним, государственная образовательная организация, созданная на основе современных цифровых технологий, заработала в пилотном режиме с 1 сентября 2025 года. В нее принимают учеников с 5-го по 11-й классы. Обучение ведется на двух языках — кыргызском и русском.

По словам министра, в школе могут учиться дети трудовых мигрантов, живущие за рубежом и подростки с проблемами здоровья.

Пилот продлится до 2028 года.

Ранее сообщалось, что кабмин расширяет онлайн-школу «Тунгуч»: добавляются новые направления — углубленное онлайн-обучение для подготовки школьников к республиканским и международным олимпиадам, организация языковых курсов по государственному, официальному и иностранным языкам, а также возможность подключать к отдельным предметам учеников из других школ в случае нехватки педагогов.