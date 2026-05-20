В честь своего 25-летия KICB запустил грандиозную акцию для всех пользователей системы SWIFT — «25 лет KICB — любой перевод по системе SWIFT за 25 евро!». Все физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут отправлять переводы в страны Европейского союза, Китайскую Народную Республику, ОАЭ, Великобританию, Швейцарию, Лихтенштейн, Турцию и другие страны через Citibank по фиксированной стоимости, равной 25 евро*. Тариф фиксированный действует на переводы в евро, китайских юанях, дирхамах, фунтах стерлингов, швейцарских франках, турецких лирах.

Основные платежи и расчеты в международной торговле и поставках осуществляются посредством системы SWIFT. Поэтому доступность платежей SWIFT по фиксированной стоимости — это большая помощь отрасли торговли, производства, поставок и логистики. К своему 25-летию KICB предлагает также бесплатное открытие счетов индивидуальным предпринимателям.

Фиксированная ставка в 25 евро, это практически 10 процентов максимального стандартного тарифа банка.

Такую акцию для своих клиентов KICB запустил впервые с целью сделать доступным переводы SWIFT через Citibank для каждого клиента, а также убедиться в скорости доставки перевода.

Скорость, контроль, безопасность, глобальность, экономичность, а также мультивалютность — вот чем отличаются переводы SWIFT через Citibank.

Для использования акционных тарифов вам нужно просто иметь активные счета в KICB. Ну а если вы еще не стали клиентом KICB, все просто — откройте счет в любом подразделении банка. После открытия счета каждый клиент сможет переводить средства за рубеж по системе SWIFT удаленно, не приходя в банк за несколько минут.

Как перевести за рубеж SWIFT платеж в приложении KICB Business:

войдите в приложение;

во вкладке «Платежи/Переводы» выбрать «За рубеж- SWIFT»;

заполнить все поля согласно реквизитам получателя;

прикрепить подтверждающие документы;

нажать на кнопку «Отправить»;

на экране подтверждения проверить заполненные данные, принять условия соглашения и нажать на кнопку «Подтвердить»;

окончательный статус перевода будет отображен во вкладке «История».

Приглашаем всех действующих и новых клиентов к сотрудничеству и предлагаем до 31 августа 2026 года успеть воспользоваться переводами SWIFT по сниженным тарифам.

* Платежи SWIFT в евро — 25 евро, в китайских юанях — 175 юаней, в дирхамах — 100 дирхам, в фунтах стерлингов — 20 фунтов стерлингов, в швейцарских франках — 20 швейцарских франков, в турецких лирах — 1000 турецких лир.

Лицензия НБ КР № 046.