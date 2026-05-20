13:09
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.21
Бизнес

Каждая оплата — шанс на iPhone 17: MBANK запускает масштабную акцию с MPay

Каждый день мы совершаем десятки привычных действий: заходим за продуктами, оплачиваем услуги. Теперь ваши привычные расходы превращаются в возможность получить гораздо больше выгоды. С MBANK любая покупка через MPay становится реальным шансом забрать новый iPhone 17.

Как оплаты превращаются в новый смартфон? Сделайте MPay своим основным способом оплаты. Неважно, платили вы через сервис раньше или только начинаете — с 20 мая по 20 августа 2026 года каждая транзакция может стать вашим билетом к iPhone 17.

Условия участия максимально просты

В розыгрыше участвуют абсолютно все — и те, кто только открывает для себя MPay, и те, кто пользуется им уже давно. Для вас подготовили 130 iPhone 17, чтобы шансы на победу были у всех. При этом для новых пользователей сделали условия участия еще более лояльными, чтобы первый опыт оплаты через MPay стал по-настоящему незабываемым.

Вам не нужно регистрироваться или заполнять анкеты. Просто совершите любой платеж через MPay, и вы автоматически становитесь участником розыгрыша.

MPay: будьте выше обстоятельств

Выигрыш стал отличным бонусом, однако MPay прежде всего открывает ваш новый уровень комфорта. Забудьте про банковские стикеры на чехлах или попытки поймать фокус на QR-кодах. В 2026 году кошелек выглядит иначе.

Почему стоит выбрать MPay уже сегодня?

  • Платите вне сети. MPay работает через терминалы MKassa даже там, где не ловит интернет.
  • Оплата проходит мгновенно по воздуху. Все, что вам нужно, это смартфон и включенный Bluetooth.
  • Кешбэк до 10 процентов. Получайте приятный бонус с каждой покупки.
  • Безопасность данных. Ваши данные остаются только у вас. MPay использует современные протоколы шифрования, которые невозможно перехватить. Это надежнее обычной карты.
  • Свобода от пластика. Ваш смартфон снова стал полноценным кошельком без лишних наклеек и карт под чехлом.

Попробуйте MPay уже сегодня в ближайшем магазине. Чем чаще вы выбираете этот способ для ежедневных трат, тем выше ваши шансы найти тот самый счастливый номер транзакции и обновить свой смартфон до самого актуального флагмана.

Ознакомиться с полными условиями и правилами акции можно по ссылке.

MPay — выше обстоятельств.

Внимание! MBANK никогда не запрашивает ваши персональные данные, включая номер карты, CVV-код, срок действия и записи экрана из мобильного приложения. Не передавайте эти сведения третьим лицам — они могут быть использованы в мошеннических целях.

Лицензия НБ КР № 014.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/374578/
просмотров: 433
Версия для печати
Материалы по теме
Без квитанций и очередей: платежи Минприроды перевели в онлайн
Зарплата в один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в Кыргызстане
MBANK провел финансовые уроки для школьников и студентов в рамках GMW 2026
Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
«Бизнес-кредиты» в Кыргызстане: 7 секунд, 16 процентов
Запишите ребенка в школу онлайн через MBANK и забудьте об очередях
В MBANK можно вернуть до 2 процентов при досрочном погашении рассрочки
Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Впервые в Центральной Азии: карта с Лионелем Месси от Mastercard и MBANK
Кешбэк до 20 процентов с MPay
Популярные новости
Экономика Узбекистана выходит на&nbsp;глобальный уровень Экономика Узбекистана выходит на глобальный уровень
Курс на&nbsp;$45&nbsp;миллиардов: &laquo;Дордой Страхование&raquo; и&nbsp;Sinosure Курс на $45 миллиардов: «Дордой Страхование» и Sinosure
Kia Center Bishkek: автокредит под 4&nbsp;процента без первого взноса Kia Center Bishkek: автокредит под 4 процента без первого взноса
Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом
Бизнес
Каждая оплата&nbsp;&mdash; шанс на&nbsp;iPhone 17: MBANK запускает масштабную акцию с&nbsp;MPay Каждая оплата — шанс на iPhone 17: MBANK запускает масштабную акцию с MPay
40&nbsp;самых талантливых детей попадут в&nbsp;масштабное ТВ-шоу &laquo;Ты&nbsp;супер! Кыргызстан&raquo; 40 самых талантливых детей попадут в масштабное ТВ-шоу «Ты супер! Кыргызстан»
Выиграйте поездку на&nbsp;UFC вместе с&nbsp;BAKAI Выиграйте поездку на UFC вместе с BAKAI
25&nbsp;лет KICB&nbsp;&mdash; любой перевод по&nbsp;системе SWIFT за&nbsp;25&nbsp;евро 25 лет KICB — любой перевод по системе SWIFT за 25 евро
20 мая, среда
13:04
Декларацию о становлении многополярного мира подписали главы Китая и России Декларацию о становлении многополярного мира подписали...
13:02
Избили и сломали ребро — после жалобы омбудсмену возбудили дело по пыткам
12:59
Поменяли задания во время теста — абитуриенты продолжают жаловаться на ОРТ
12:50
Жители домов на бульваре Эркиндик жалуются на стихийную свалку, устроенную кафе
12:47
Курс доллара опустился ниже 71 рубля впервые с 2023 года