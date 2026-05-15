Мэр Оша завершил встречи с жителями: поступило более 600 обращений

Сегодня мэр города Ош Жанарбек Акаев завершил серию встреч с населением, которые проходили всю неделю. По итогам этого диалога от горожан поступило более 600 обращений,

Как сообщили в мэрии Оша 24.kg, наиболее актуальными темами, волнующими население, стали модернизация дорожной инфраструктуры, ускорение земельной амнистии, расширение сетей водоснабжения и канализации, а также нехватка социальных объектов и перебои в работе общественного транспорта.

Все поступившие запросы систематизированы и приняты в работу профильными подразделениями муниципалитета.





















Также жители новых жилмассивов требуют оперативного решения проблем с прокладкой канализации и восстановлением ирригационных систем. В части земельной амнистии мэр поручил минимизировать бюрократические барьеры и активизировать работу специальных комиссий, чтобы ускорить выдачу «красных книг» и легализацию жилых строений, которые годами оставались без соответствующих документов.

Как отметили в мэрии, из-за высокой плотности населения город испытывает потребность в новых школах, детских садах и спортивных площадках для молодежи. Параллельно с этим жители выразили недовольство работой общественного транспорта, особенно в вечерние часы. Мэрия планирует пересмотреть графики движения маршрутных такси и рассмотреть возможность запуска новых автобусных линий в отдаленные районы.

По итогам встреч для каждого МТУ сформирован отдельный план мероприятий по исполнению наказов.

Все 628 обращений находятся под контролем соответствующих отделов мэрии. При этом уточняется, что количество конечных поручений может измениться за счет объединения идентичных заявок в общие проекты. Задачи, требующие оперативного вмешательства, будут решены в краткосрочный период, а капиталоемкие проекты — такие как строительство образовательных учреждений и дорог — будут поэтапно включаться в городской бюджет.

Это официальные данные мэрии. В то же время, судя по прямым эфирам со встреч, именно тема масштабных сносов в Оше стала самой резонансной и обсуждаемой. Горожане, чьи дома уже были демонтированы, жаловались на отсутствие компенсаций, а те, чья недвижимость только попадает под план реконструкции, выражали серьезную обеспокоенность своим будущим.

Комментируя ситуацию, мэр Жанарбек Акаев сообщил, что в городе уже снесены около 1 тысячи 250 жилых домов и порядка 550 коммерческих объектов. Он заверил, что власти не оставят людей без помощи и предоставят компенсационные земельные участки, как только завершится процедура трансформации земель. По словам градоначальника, все необходимые документы уже направлены в кабмин, и распределение участков будет проходить законно и справедливо.

Напомним, что по поручению президента Садыра Жапарова в настоящее время представители местных органов власти проводят выездные встречи с жителями во всех регионах страны.