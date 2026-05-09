Общество

Юрист заявил о незаконном сносе объектов в городе Ош

Юрист Тологон Келдибаев заявил о незаконном сносе объектов в городе Ош. По его словам, работы по сносу проводят по улице Касымбекова в районе базара автозапчастей.

«Несмотря на то, что все документы (госакты о частной собственности) у граждан на руках есть, уже снесли заборы. Снос незаконный — решение должен принимать только суд, у сотрудников мэрии таких полномочий нет. В таких случаях сначала должен решаться вопрос выкупа земли по рыночной стоимости», — пояснил Тологон Келдибаев.

По словам представителей мэрии, создана комиссия, в состав которой вошли представители органов архитектуры, муниципальной инспекции, МЧС (противопожарной службы), управления муниципальной собственности и других. После комплексной проверки будет вынесено решение. Чиновники отметили, что рассматривается вопрос предоставления равноценных участков в другом месте.

На освобожденной территории планируется построить современную зону отдыха для жителей и гостей города.
