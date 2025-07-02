Передумали называть «Эки дос». В Оше начали строительство нового жилмассива

В селе Коммунист Кызыл-Кыштакского сельского округа Оша дан официальный старт строительству нового жилого массива «Эне-Сай». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В мероприятии участвовали мэр Женишбек Токторбаев, председатель городского кенеша Болот Баетов, представители китайской строительной компании «Куньлунь» и местные жители.

Градоначальник отметил, что в новый населенный пункт переселят жителей улиц Абдыкадырова, Навои, Кокум-Бий, Джупас и Джумабаева, чьи дома попали под снос. Проект рассчитан на 520 семей. До осени этого года планируется завершить строительство 320 современных жилых домов, а также школы, детского сада, ФАП и других социальных объектов. Новостройка будет основана на общей площади 54 гектара.

В прямом эфире Женишбек Токторбаев сказал, что китайскому предприятию предоставят участок в 20 гектаров на улице Осмонова взамен строительства «Эне-Сая». Как отмечается, там фирма в будущем построит многоквартирный жилой комплекс.