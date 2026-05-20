Бизнес

Выиграйте поездку на UFC вместе с BAKAI

BAKAI — эксклюзивный партнер UFC Eurasia в Центральной Азии — запускает новую масштабную акцию для держателей карт Visa UFC. Главным призом финального этапа станет поездка на бой UFC для двоих, включающая авиаперелет, проживание в отеле и билеты на UFC Fight.

В течение нескольких месяцев участники будут накапливать специальные баллы — «удары» — за использование карты Visa UFC и сервисов экосистемы BAKAI, соревнуясь за ценные призы и возможность стать чемпионом BAKAI UFC.

Помимо главного приза, участников ждут:

  • смарт-часы Garmin Fenix и Garmin Instinct;
  • фитнес-браслет Whoop;
  • абонементы в фитнес-клубы;
  • сертификаты в спортивные магазины;
  • брендированная продукция BAKAI UFC.

Акция пройдет в два этапа:

  • 1-й раунд — с 18 мая по 31 июля 2026 года;
  • финал — с 18 мая по 31 октября 2026 года.

Чем больше активностей — тем выше шанс стать чемпионом BAKAI UFC. Баллы начисляются за:

  • оплаты картой Visa UFC через POS-терминалы;
  • онлайн-покупки;
  • покупки через BAKAI Travel;
  • заказы в BAKAI Store;
  • оплату коммунальных услуг;
  • покупку билетов через сервис Tiki Tiki;
  • активное использование карты в течение месяца.

Для BAKAI подобные проекты уже стали частью собственной спортивной экосистемы. Ранее BAKAI уже проводил масштабный розыгрыш поездки на UFC Fight Night Doha 2025 в Катаре. Тогда победителями стали сразу четыре клиента банка из разных категорий — активные пользователи приложения BAKAI, бизнес-клиенты BAKAI Business, клиенты «BAKAI Страхование» и участники Instagram-конкурса. Победители получили полный турпакет на двоих. Вместе с победителями на турнир также отправились амбассадоры BAKAI — Айана Советова и Темирлан Оморов.

В BAKAI отмечают, что запуск новой акции стал продолжением стратегии банка по развитию lifestyle-экосистемы, объединяющей финансы, технологии, спорт и современные цифровые сервисы.

*Акция стартует 18 мая 2026 года и продлится до 31 октября 2026 года включительно. Участие происходит автоматически — достаточно быть держателем карты Visa UFC, пользоваться мобильным приложением BAKAI и выполнять условия акции. Подробнее — на сайте bakai.kg

Лицензия НБ КР № 043.
Выиграйте поездку на UFC вместе с BAKAI
