Выиграйте поездку на UFC вместе с BAKAI

BAKAI — эксклюзивный партнер UFC Eurasia в Центральной Азии — запускает новую масштабную акцию для держателей карт Visa UFC. Главным призом финального этапа станет поездка на бой UFC для двоих, включающая авиаперелет, проживание в отеле и билеты на UFC Fight.
В течение нескольких месяцев участники будут накапливать специальные баллы — «удары» — за использование карты Visa UFC и сервисов экосистемы BAKAI, соревнуясь за ценные призы и возможность стать чемпионом BAKAI UFC.
Помимо главного приза, участников ждут:
- смарт-часы Garmin Fenix и Garmin Instinct;
- фитнес-браслет Whoop;
- абонементы в фитнес-клубы;
- сертификаты в спортивные магазины;
- брендированная продукция BAKAI UFC.
Акция пройдет в два этапа:
- 1-й раунд — с 18 мая по 31 июля 2026 года;
- финал — с 18 мая по 31 октября 2026 года.
Чем больше активностей — тем выше шанс стать чемпионом BAKAI UFC. Баллы начисляются за:
- оплаты картой Visa UFC через POS-терминалы;
- онлайн-покупки;
- покупки через BAKAI Travel;
- заказы в BAKAI Store;
- оплату коммунальных услуг;
- покупку билетов через сервис Tiki Tiki;
- активное использование карты в течение месяца.
Для BAKAI подобные проекты уже стали частью собственной спортивной экосистемы. Ранее BAKAI уже проводил масштабный розыгрыш поездки на UFC Fight Night Doha 2025 в Катаре. Тогда победителями стали сразу четыре клиента банка из разных категорий — активные пользователи приложения BAKAI, бизнес-клиенты BAKAI Business, клиенты «BAKAI Страхование» и участники Instagram-конкурса. Победители получили полный турпакет на двоих. Вместе с победителями на турнир также отправились амбассадоры BAKAI — Айана Советова и Темирлан Оморов.
В BAKAI отмечают, что запуск новой акции стал продолжением стратегии банка по развитию lifestyle-экосистемы, объединяющей финансы, технологии, спорт и современные цифровые сервисы.
*Акция стартует 18 мая 2026 года и продлится до 31 октября 2026 года включительно. Участие происходит автоматически — достаточно быть держателем карты Visa UFC, пользоваться мобильным приложением BAKAI и выполнять условия акции. Подробнее — на сайте bakai.kg
Лицензия НБ КР № 043.