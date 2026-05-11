Пилястры сбивали кувалдами: жители Оша возмущены изменением здания горсуда

Жители южной столицы жалуются, что исторический центр Оша начали активно уродовать. Одним из примеров они называют здание городского суда по улице Алымбека Датки, 318. Оно находится в исторической части города, откуда, по словам местных жителей, начинал строиться город.

Ранее здание имело классический архитектурный облик с декоративными элементами, а теперь его внешний вид кардинально меняют.

«Эти пилястры с канелюрами и орнаментами вырубали и просто сбивали кувалдами», — возмущаются ошане.

По их словам, вместо оригинальной архитектуры фасад начали закрывать пластиковыми панелями типа алюкобонда, что вызвало волну недовольства среди горожан.

По их словам, исторически в этом здании располагались горком партии, горком комсомола и городская архитектура. Сейчас здесь находится городской суд.

Люди считают, что подобные изменения уничтожают исторический облик центра южной столицы и стирают архитектурное наследие Оша.

