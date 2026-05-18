Власть

Госслужащие начнут носить одежду с элементами национального стиля

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев поручил Минкультуры разработать эскизы деловой одежды для госслужащих с национальными элементами. Видео с совещания опубликовал на своей странице руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков.

На видео глава кабмина говорит о допустимости использования одежды с элементами национального стиля, подходящими под официальный дресс-код.

Также он говорит о принятом решении не использовать пиджаки и галстуки в жаркую погоду.

«Это для того, чтобы было не жарко, плюс экономия электроэнергии. Потому что людям жарко в пиджаках — приходится включать кондиционеры. Если будем сидеть в рубашках, то можно будет выключать кондиционеры», — пояснил Адылбек Касымалиев.

Он отметил, что на следующие заседания чиновники могут приходить без пиджаков.

Дайырбек Орунбеков написал, что на протокольных и международных мероприятиях установленный дресс-код сохраняется в прежнем виде.

Ранее глава кабинета министров Адылбек Касымалиев подписал распоряжение о новой рабочей форме для государственных служащих. Согласно инициативе, сотрудники госорганов должны отказаться от пиджаков и работать в рубашках. Он пояснил, что подобная практика применяется в Японии для экономии электроэнергии.
