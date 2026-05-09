Общество

День Победы. Как отметили 9 Мая в городе Ош

Очередную годовщину Великой Победы в Оше начали шествием «Бессмертного полка».

По данным пресс-службы мэрии города, рано утром около тысячи жителей города прошли по улице Алымбека датки до центральной площади, неся портреты дедов и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В шествии участвовали мэр Оша Жанар Акаев, председатель городского кенеша Болот Баетов, первый заместитель полномочного представителя президента в Ошской области Мирлан Орозалиев, генеральный консул Российской Федерации в Оше Роман Свистин.

Жанар Акаев прошел с портретом героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева.

После шествия состоялось возложение цветов к Вечному огню.

«Подвиг наших предков никогда не будет забыт. Мы всегда будем говорить о них с гордостью. Мирную жизнь, которой мы живем сегодня, они подарили нам ценой своей крови и жизни», — сказал глава города.

Он отметил, что сегодня в мире происходит много войн, и пожелал, чтобы в Кыргызстане навсегда царили стабильность, единство и мир.

«Наша задача — быть достойными подвига этих героев. Пусть город Ош и дальше процветает, а созидательные проекты успешно реализуются», — добавил Жанар Акаев.

В завершение мероприятия для жителей города организовали праздничный концерт.
