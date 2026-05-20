Переговоры лидеров России и Китая: что заявили перед началом Путин и Цзиньпин

Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином на площади Тяньаньмэнь в Пекине, где прошла официальная церемония приветствия российского лидера. Затем начались переговоры в Доме народных собраний — сначала в узком составе, затем в расширенном.

«Отношения Российской Федерации и КНР вышли на беспрецедентно высокий уровень, их можно назвать образцом всеобъемлющего партнерства», — сказал лидер РФ.

Владимир Путин заявил, что товарооборот между двумя странами за четверть века вырос более чем в 30 раз и уже несколько лет уверенно превышает отметку в $200 миллиардов.

«На фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надежного поставщика ресурсов, а Китай — ответственного потребителя», — отметил глава РФ.

По его словам, в приоритетах российско-китайского экономического взаимодействия — крупные совместные начинания промышленности в сельском хозяйстве, транспорте и высоких технологиях.

Си Цзиньпин в свою очередь подчеркнул, что Китай и Россия должны построить более справедливую систему глобального управления.

«Отношения Москвы и Пекина вносят в хаотичный мир предсказуемость и стабильность», — отметил лидер КНР.

По его мнению, подписание 25 лет назад договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве позволило отношениям двух стран добиться скачка в развитии.

«Россия и Китай вместе определяют вектор развития отношений на основе уважения. Пекин и Москва проявляют мужество в деле отстаивания международной справедливости», — заявил Си Цзиньпин.

Лидеры России и Китая договорились продлить договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Соглашение между двумя странами подписано 25 лет назад.