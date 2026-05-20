Общество

Поменяли задания во время теста — абитуриенты продолжают жаловаться на ОРТ

Кыргызстанцы продолжают жаловаться на условия организации и проведения Общереспубликанского тестирования (ОРТ).

По словам пользователей Threads, 19 мая в токмокской школе № 1 под предлогом того, что якобы слили ответы по химии, забрали все тесты у детей с рук, хотя они успели ответить на половину вопросов.

«Принесли новые книжки с вопросами, которые по сути не изучали никогда ни в школах, ни на дополнительных курсах. Это психологическое давление на детей. У них паника, истерика, слезы. Бедные потеряли просто час времени», — говорится в сообщении.

В Центре оценки в образовании и методов обучения прокомментировали 24.kg ситуацию.

«В соответствии с процедурами проведения ОРТ для каждой смены предусмотрены отдельные коробки с тестовыми материалами. 19 мая 2026 года в центре проводилось несколько смен тестирования. Во время смены потоков участников администраторы своевременно не открыли коробку с тестовыми материалами, предназначенными для соответствующей смены, вследствие чего по ошибке выдали тетради другой смены. Данная ситуация выявлена администраторами до начала тестирования — во время зачитывания инструкции для абитуриентов. После обнаружения ошибки тестовые тетради незамедлительно собрали и заменили на материалы, соответствующие данной смене. Поскольку часть абитуриентов успела указать номер тестовой тетради в листах ответов, в целях соблюдения корректности процедуры и во избежание возможных ошибок также заменили листы ответов», — отметили в ЦООМО.

В центре подчеркнули, что:

  • абитуриенты не открывали тестовые тетради;
  • выполнение тестовых заданий не начиналось;
  • распространения или утечки тестовых заданий не было.

После замены материалов всем участникам предоставили полное время, предусмотренное для прохождения каждого предметного теста.

ЦООМО приносит извинения абитуриентам и их родителям за возникшую ситуацию и сообщает, что в настоящее время проводится дополнительный внутренний анализ процедуры с целью недопущения подобных случаев в дальнейшем.

Напомним, с 17 мая в КР проходит ОРТ. С 2026 года результаты ОРТ обязательны не только для поступления в вузы, но и в колледжи.

Пользователи соцсетей жалуются на поведение отдельных администраторов, а также долгое ожидание на жаре.
