Декларацию о становлении многополярного мира подписали главы Китая и России

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали в Пекине Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

Лидер РФ находится в Китае с официальным двухдневным визитом по приглашению Си Цзиньпина. Поездка приурочена к 25-летию подписания основополагающего для двусторонних связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

После переговоров главы двух государств поставили подписи под Декларацией о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Они также приняли заявление «об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказывал, что заявление об укреплении партнерства — это «программный документ, весьма массивный, 47 страниц, и в нем определены магистральные пути развития всего комплекса наших многоплановых двусторонних связей, однозначное общее видение насущных вопросов международной повестки дня и основные форматы взаимодействия в мировых делах».