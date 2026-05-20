40 самых талантливых детей попадут в масштабное ТВ-шоу «Ты супер! Кыргызстан»

В Кыргызстане завершились кастинги в детский вокальный проект «Ты супер! Кыргызстан».

Заключительные кастинги 18 и 19 мая собрали в Национальном Центре детей и юношества «Сейтек» участников из Бишкека и Чуйской области. Всего за два дня команда проекта прослушала почти 200 участников. Профессиональное жюри оценивало не только голос и технику исполнения, но и артистизм, подачу, выбор репертуара и умение тронуть слушателя. По их словам, среди участников есть по-настоящему сильные голоса, яркие личности, способные удивить всю страну.

Для многих ребят это стало первым большим выступлением в жизни. Именно здесь многие впервые поверили, что их голос действительно может быть услышан.

На кастингах звучали песни о любви, семье, Кыргызстане и мечтах. Поддержать участников приходили известные артисты и телеведущие: Чолпон Талипбек, Эркин Рыскулбеков, Айдана Дека и Нур Чолпон. Для детей также выступали артисты цирка и маскоты парка «Евразия», превращая прослушивание в настоящий праздник.

За месяц команда проекта проехала тысячи километров по всей стране и провела 9 кастингов в 7 городах Кыргызстана: Караколе, Нарыне, Таласе, Баткене, Манасе, Оше и Бишкеке. Организаторы получили более 1 тысячу 500 заявок и прослушали свыше 700 детей со всего Кыргызстана.

Участники кастингов получили возможность встретиться и со звездами российской эстрады. Для детей мастер-классы провели один из самых известных артистов российской сцены Николай Басков и легендарная группа «Блестящие».

А для одной из участниц кастинга из Баткена организаторы исполнили маленькую мечту и устроили личную встречу с ее любимым артистом Амирчиком.

«Ты супер! Кыргызстан» — это телевизионный вокальный конкурс для детей, которым важно быть услышанными. В шоу участвуют дети от 7 до 18 лет, которые, несмотря на жизненные трудности, продолжают идти к своей мечте.

40 участников шоу соберутся из всех уголков Кыргызстана и отправятся в специальный творческий лагерь, где в течение двух летних месяцев будут готовиться к большому телевизионному шоу. С детьми будут работать лучшие вокальные педагоги, хореографы и наставники из Кыргызстана и России. Впереди у участников серьезная подготовка, новые знакомства, яркие эмоции, большая сцена и шанс заявить о себе на всю страну.

Оценивать конкурсантов будут известные и авторитетные представители кыргызской и российской эстрады — артисты, музыканты и профессионалы, которых знают миллионы зрителей. Но для проекта важны не только сильные голоса. Главное — искренние эмоции и настоящие истории детей.

И это только начало.

Зрителей шоу ждут подробности жизни участников в лагере, первые репетиции и выступления, неожиданные моменты, популярные звезды — большая телевизионная премьера уже этой осенью.

