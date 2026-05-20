«Пусть встретят меня у ворот Рая». Боль отца, потерявшего семью в Кашка-Суу

В селе Кызыл-Байрак Узгенского района Ошской области проводили в последний путь жертв страшной аварии в селе Кашка-Суу. В той автокатастрофе Болотбек Абдырахманов потерял всю семью — беременную супругу, троих маленьких детей, а также 15-летнюю сестру жены.

Трагедия, в одночасье оставившая мужчину без самых близких, потрясла Кыргызстан. Журналисты «Азаттыка» поговорили с Болотбеком Абдырахмановым.

Фото «Азаттыка». Болотбек Абдырахманов

Старшему сыну Болотбека было пять лет, второму — три с половиной года. Младшей дочке исполнилось всего полтора — она только-только начинала делать свои первые шаги.

«Я так берег их... Боялся возить детей на обычные прививки, потому что мне было больно, когда они плакали... Я хотел привезти их к дедушке. Но привез их в родное село в белых саванах...» — сквозь слезы рассказывает мужчина.

Фото «Азаттыка». Дети Болотбека Абдырахманова
Его супруге Сезим было всего 28 лет. Она была на шестом месяце беременности — семья ждала четвертого ребенка. В тот роковой день, 14 мая, она как раз направлялась к врачу.

«У Сезим было два высших образования, она глубоко верила в Бога, никогда не пропускала намаз. В прошлом году, после шести лет брака, наша семья переехала в столицу. Сезим поступила в Исламский институт и как раз завершала первый курс», — рассказывает Болотбек.

Фото «Азаттыка». Семья Абдырахмановых

Мужчина отказывается верить в случившееся. Болотбеку кажется, что его родные вот-вот вернутся.

«Мне до сих пор кажется, что сейчас они откуда-то выйдут... Дай Аллах, чтобы мои дети встретили меня у ворот Рая. Чтобы дочка бежала навстречу, перебирая ножками, и кричала: «Ата, ата!» — говорит он.

Двадцатилетний водитель автомобиля «Хонда Торнео», который на огромной скорости вылетел на обочину и сбил стоявших там людей, сейчас находится в ИВС. Ведется следствие.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Подозреваемый

Однако убитому горем отцу не важны ни суды, ни компенсации.

«Пусть следствие разбирается, пусть проверяют. У нас нет к нему (водителю) никаких исков или материальных претензий. Нам не нужно от них ни тыйына, не нужно, чтобы они приходили и выплачивали кун (традиционная форма материального возмещения (компенсации) семье погибшего). Пусть они дадут нам миллиард, пусть дадут триллион — это не заполнит пустоту. Это не вернет мне моих детей», — говорит Болотбек Абдырахманов.

Тему трагедии в Кашка-Суу сегодня подняли на заседании парламента. Депутат Болот Ибрагимов заявил, что ответственность за ДТП должен нести не только арестованный водитель, но и чиновники. Он потребовал провести служебное расследование и наказать ответственных лиц.

«Я не видел новостей, чтобы хоть один чиновник был уволен или проверен. В соседних странах после резонансных ДТП увольняют руководство. А у нас, когда в аварии погибает целая семья, об этом никто не говорит», — возмутился парламентарий.

Болот Ибрагимов подчеркнул, что на месте трагедии отсутствует дорожная разметка. По его словам, на этой трассе должны постоянно дежурить сотрудники милиции, так как по ней идет большой поток туристов в природный парк «Ала-Арча».

Отметим, что проблема смертности на дорогах остается одной из самых острых в Кыргызстане. По данным профильных госорганов, ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий в стране погибает около 900 человек, еще тысячи получают травмы различной степени тяжести.
