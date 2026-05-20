«Пусть встретят меня у ворот Рая». Боль отца, потерявшего семью в Кашка-Суу

В селе Кызыл-Байрак Узгенского района Ошской области проводили в последний путь жертв страшной аварии в селе Кашка-Суу. В той автокатастрофе Болотбек Абдырахманов потерял всю семью — беременную супругу, троих маленьких детей, а также 15-летнюю сестру жены.
Трагедия, в одночасье оставившая мужчину без самых близких, потрясла Кыргызстан. Журналисты «Азаттыка» поговорили с Болотбеком Абдырахмановым.
Старшему сыну Болотбека было пять лет, второму — три с половиной года. Младшей дочке исполнилось всего полтора — она только-только начинала делать свои первые шаги.
«Я так берег их... Боялся возить детей на обычные прививки, потому что мне было больно, когда они плакали... Я хотел привезти их к дедушке. Но привез их в родное село в белых саванах...» — сквозь слезы рассказывает мужчина.
«У Сезим было два высших образования, она глубоко верила в Бога, никогда не пропускала намаз. В прошлом году, после шести лет брака, наша семья переехала в столицу. Сезим поступила в Исламский институт и как раз завершала первый курс», — рассказывает Болотбек.
Мужчина отказывается верить в случившееся. Болотбеку кажется, что его родные вот-вот вернутся.
«Мне до сих пор кажется, что сейчас они откуда-то выйдут... Дай Аллах, чтобы мои дети встретили меня у ворот Рая. Чтобы дочка бежала навстречу, перебирая ножками, и кричала: «Ата, ата!» — говорит он.
Однако убитому горем отцу не важны ни суды, ни компенсации.
«Пусть следствие разбирается, пусть проверяют. У нас нет к нему (водителю) никаких исков или материальных претензий. Нам не нужно от них ни тыйына, не нужно, чтобы они приходили и выплачивали кун (традиционная форма материального возмещения (компенсации) семье погибшего). Пусть они дадут нам миллиард, пусть дадут триллион — это не заполнит пустоту. Это не вернет мне моих детей», — говорит Болотбек Абдырахманов.
Тему трагедии в Кашка-Суу сегодня подняли на заседании парламента. Депутат Болот Ибрагимов заявил, что ответственность за ДТП должен нести не только арестованный водитель, но и чиновники. Он потребовал провести служебное расследование и наказать ответственных лиц.
«Я не видел новостей, чтобы хоть один чиновник был уволен или проверен. В соседних странах после резонансных ДТП увольняют руководство. А у нас, когда в аварии погибает целая семья, об этом никто не говорит», — возмутился парламентарий.
Отметим, что проблема смертности на дорогах остается одной из самых острых в Кыргызстане. По данным профильных госорганов, ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий в стране погибает около 900 человек, еще тысячи получают травмы различной степени тяжести.