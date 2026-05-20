Экономика

Курс доллара опустился ниже 71 рубля впервые с 2023 года

Курс доллара на международном рынке Forex опустился ниже 71 рубля впервые с 2023 года. Он снизился на 0,47 процента по сравнению со вчерашним днем — до 70,86 рубля, о чем свидетельствуют данные биржи Forex.

Последний раз курс доллара опускался ниже 71 рубля 8 февраля 2023 года.

Курс евро в то же время демонстрирует менее ощутимую динамику, торгуясь на уровне 82,16 рубля на Forex (-0,54 процента).

19 мая доллар на Forex подешевел до 71,3 рубля — впервые с 9 февраля 2023 года. В тот же день Банк России установил официальный курс американской валюты на уровне 71,2 рубля.
