Мэр Оша предложил присвоить МТУ названия семи областей и двух городов

Мэр Оша Женишбек Токторбаев предложил присвоить девяти местным территориальным управлениям названия семи областей и двух городов республики. Видео опубликовала пресс-служба муниципалитета.

Отметим, в южной столице шесть МТУ: «Алымбек датка», «Жибек-Жолу», «Керме-Тоо», «Курманджан датка», «Манас ата», «Сулайман-Тоо» и три сельских территориальных управления — «Толойкон», «Кызыл-Кыштак» и «Жапалак».

«Хотим, чтобы к Ошу было больше внимания. Если приедут гости из Нарына, отвезем в Нарынское МТУ, из Таласа — в Таласское МТУ и так далее. Напишем побратимые письма и скажем, что в честь их области названо целое муниципальное территориальное управление города», — сказал Женишбек Токторбаев.