В Бишкеке прошла фан-встреча с ведущими бойцами ММА Кыргызстана и мира

В столице Кыргызстана состоялись пресс-конференция и фан-встреча с участием известных бойцов смешанных единоборств, представляющих крупнейшие международные лиги.

Среди участников мероприятия была действующая чемпионка Валентина Шевченко, а также бойцы организации UFC Мыктыбек Оролбай уулу и Уран Сатыбалдыев.

Во встрече также приняли участие действующие и бывшие чемпионы и бойцы ведущих мировых промоушенов: ONE Championship, Rizin Fighting Federation, ACA, BRAVE CF, Oktagon FC, JCK, XFC, CFFC и ROAD FC.

Формат встречи включал открытое общение со спортсменами, автограф-сессию и фотосессию с болельщиками. Участники обсудили развитие ММА в Кыргызстане, международные выступления и перспективы молодых бойцов.

Мероприятие прошло в формате спортивного праздника и собрало поклонников единоборств, представителей спортивного сообщества и СМИ.