Три мини-футбольных поля начали работать в городе Ош

В Оше сданы в эксплуатацию три мини-футбольных поля. Новые спортивные объекты расположены на улице Сай-Бою, на территории средней школы № 27 имени XXIV Партсъезда и школы-гимназии № 21 имени Александра Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета южной столицы.

В церемонии открытия принял участие мэр города Жанарбек Акаев. Он сообщил, что развитие массового спорта и футбола является одним из направлений работы мэрии.

По словам градоначальника, в настоящее время в Оше ведется строительство 17 школ, при каждой из которых предусмотрено наличие современного футбольного поля.

Также отмечено развитие спортивной инфраструктуры на улице Сай-Бою. В перспективе на базе имеющихся здесь объектов планируется создание спортивного городка.

В рамках мероприятий Жанарбек Акаев посетил базу футбольного клуба «Алай». На встрече с тренерским составом обсуждались текущие условия на стадионе имени Ахматбека Суюмбаева и состояние тренировочных баз клуба.