11:45
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Спорт

Три мини-футбольных поля начали работать в городе Ош

В Оше сданы в эксплуатацию три мини-футбольных поля. Новые спортивные объекты расположены на улице Сай-Бою, на территории средней школы № 27 имени XXIV Партсъезда и школы-гимназии № 21 имени Александра Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета южной столицы. 

В церемонии открытия принял участие мэр города Жанарбек Акаев. Он сообщил, что развитие массового спорта и футбола является одним из направлений работы мэрии.

По словам градоначальника, в настоящее время в Оше ведется строительство 17 школ, при каждой из которых предусмотрено наличие современного футбольного поля.

Также отмечено развитие спортивной инфраструктуры на улице Сай-Бою. В перспективе на базе имеющихся здесь объектов планируется создание спортивного городка.

В рамках мероприятий Жанарбек Акаев посетил базу футбольного клуба «Алай». На встрече с тренерским составом обсуждались текущие условия на стадионе имени Ахматбека Суюмбаева и состояние тренировочных баз клуба.
Ссылка: https://24.kg/sport/372976/
просмотров: 57
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош сотни жителей оказались в зоне запрета на строительство
Мужчина выбросил мусор прямо на трассе в Оше, на замечания не отреагировал
После селя в Алайском районе проводят дезинфекционные работы
Новый генплан города Ош планируют утвердить до конца года
Депутаты ЖК поднимут вопросы финансирования Оша на республиканском уровне
В Оше задержали сотрудников ГУ «Кызмат» за систематические поборы
«Покупателей нет, добираться сложно»: ошане о переносе рынка «Келечек»
В отеле Оша вывесили табличку с дискриминационным запретом. Начата проверка
В городе Ош начали снос незаконных пристроек
По просьбе молодежи в Нарыне построят футбольное поле
Популярные новости
Кыргызстанец Нурбек Валижонов завоевал чемпионский титул по&nbsp;версии WBC Asia Кыргызстанец Нурбек Валижонов завоевал чемпионский титул по версии WBC Asia
Кубок Азии по&nbsp;хоккею U-18. Сборная Кыргызстана заняла второе место Кубок Азии по хоккею U-18. Сборная Кыргызстана заняла второе место
В&nbsp;Чолпон-Ате стартовал международный марафон Run the Silk Road В Чолпон-Ате стартовал международный марафон Run the Silk Road
В&nbsp;Бишкеке проходит чемпионат Центральной Азии по&nbsp;джиу-джитсу В Бишкеке проходит чемпионат Центральной Азии по джиу-джитсу
Бизнес
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к&nbsp;празднованию 9&nbsp;Мая Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая
Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в&nbsp;роуминге Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в роуминге
Масштабный концерт и&nbsp;праздничный салют в&nbsp;Караколе на&nbsp;9&nbsp;мая Масштабный концерт и праздничный салют в Караколе на 9 мая
6 мая, среда
11:40
Три мини-футбольных поля начали работать в городе Ош Три мини-футбольных поля начали работать в городе Ош
11:17
Атака на Иран. Трамп приостановил операцию «Свобода» в Ормузском проливе
10:50
В США Белый дом намерен ввести жесткое регулирование искусственного интеллекта
10:28
«Камбар-Ата-1» будет вырабатывать около 6 тысяч гигаватт электроэнергии в год
10:14
В Бишкеке женщина подозревается в мошенничестве с авто. Ущерб — $22,7 тысячи