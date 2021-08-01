Тяжелые болезни политиков. Кто из чиновников и депутатов лечился за границей

Если спросить любого нашего чиновника о состоянии отечественной медицины, то многие из них, скорее всего, будут сокрушаться. При этом и правительство, и депутаты продолжают принимать решения, благодаря которым здравоохранение страны финансируется по остаточному принципу. Стационары, находящиеся в плачевном состоянии, нищие врачи, нехватка самого элементарного из медицинского инвентаря.
Видимо поэтому наши политики свои болячки предпочитают доверять медицине заграничной. При недомогании они отправляются за рубеж — в Россию, Турцию, Индию, Германию и другие государства. Конечно, в этих странах к здравоохранению относятся по-другому. Соответственно, уровень медицины на порядок выше.
24.kg решило напомнить, кто из кыргызстанских политиков трепетнее всего относится к своему здоровью.
Находящийся под арестом экс-премьер-министр Омурбек Бабанов выехал лечиться за рубеж. Решение принял Первомайский районный суд Бишкека. Об этом стало известно 27 июля.
В пресс-центре ГКНБ уверяют: получили медицинские документы, свидетельствующие об ухудшении состояния здоровья Омурбека Бабанова и наличии заболеваний, требующих лечения в медицинских учреждениях за пределами республики.
В начале июня стало известно, что лидером парламентской фракции СДПК временно стал депутат Омурбек Бакиров. Как выяснилось позже, Иса Омуркулов передал свои полномочия в связи с временным отсутствием для длительного лечения за границей.
В 2014 году экс-мэра столицы Ису Омуркулова обвиняли по статье 305 «Превышение должностных полномочий» УК КР. Гособвинение просило для него восемь лет лишения свободы. Но социал-демократ был оправдан за отсутствием состава преступления.
С недавних пор активно пользуется услугами зарубежных медиков и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. 6 февраля 2021-го он вылетел в Германию. По данным близких чиновника, у ближайшего друга президента страны обнаружили тромб. Ему нужна была операция по его удалению — тромбэктомия. Ее провели в одной из немецких клиник.
говорил Ташиев во время своей пресс-конференции 8 июля.
Скажу открыто: поеду вновь на обследование через полгода.Камчыбек Ташиев
В ноябре 2013-го в отношении Ахматбека Келдибекова возбудили уголовное дело. На тот момент он был депутатом парламента. Ему предъявили обвинение в коррупции. Экс-торага ЖК водворили в СИЗО ГКНБ, но через полгода адвокат Татьяна Чильникина заявила ходатайство об изменении меры пресечения. Поводом стала болезнь мениска, до этого нардепа прооперировали в БНИЦТиО.
отпустили под домашний арест, потом — на лечение в Германию. За границей он пробыл полгода. Бывшего спикера парламента прооперировали в Малайзии, а курс лечения он проходил в Южной Корее.
В июне 2012-го появилась информация о том, что тогда еще депутат парламента Нариман Тюлеев страдает онкологическим заболеванием. Его врач Марина Данько сообщала, что Тюлееву дважды делали операцию. Одну из них в Мюнхене.
Позже Нариман Тюлеев подтвердил, что у него выявлена опухоль.
Экс-градоначальника Бишкека взяли под стражу по обвинению в коррупции в 2012-м. Несмотря на то что у него был рак, он просидел в заключении четыре года. За это время его лечили сначала в больнице ГКНБ, а затем перевели в ИК-47. Он вышел на свободу в мае 2016-го.
Проходил лечение в Германии и другой экс-депутат парламента Нурлан Сулайманов. 1 октября 2013 года ему была проведена операция на сердце.
Напомним, что против него было возбуждено уголовное дело. Парламентарий обвиняется в превышении должностных полномочий во время пребывания на посту министра транспорта и коммуникаций.
В 2014-м ЦИК приняла решение о досрочном лишении полномочий парламентария Нурлана Сулайманова, ссылаясь на нормы Трудового кодекса, согласно которым можно признавать депутата нетрудоспособным в случае непосещения им заседаний более четырех месяцев.
В сентябре 2016 года пресс-служба главы Кыргызстана сообщила, что Алмазбек Атамбаев взял краткосрочный рабочий отпуск для проведения медицинского обследования в связи с ухудшением состояния здоровья. Тогда он прибыл в Центральную клиническую больницу Москвы для продолжения лечения.
У бывшего президента выявили проблемы с сердцем. Кроме этого, после отравления в 2008-м Атамбаеву делали операцию на пищеводе в Турции.
Беглый экс-глава государства Курманбек Бакиев также лечился за рубежом, а именно в Германии. 21 октября 2008 года он прошел повторный курс лечения и был прооперирован.
По некоторым сведениям, у Курманбека Бакиева были определенные проблемы с суставами. Тогда ему прооперировали тазобедренный сустав.
Теперь уже бывший депутат парламента от фракции «Кыргызстан» Шаршенбек Абдыкеримов в конце февраля 2021-го перенес операцию по пересадке печени.
Операцию провели в одной из частных клиник в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).
Ныне глава Национального олимпийского комитета Кыргызстана чувствует себя отлично. Он даже решился поехать на Игры-2020 в Токио.