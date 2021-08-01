Тяжелые болезни политиков. Кто из чиновников и депутатов лечился за границей

Если спросить любого нашего чиновника о состоянии отечественной медицины, то многие из них, скорее всего, будут сокрушаться. При этом и правительство, и депутаты продолжают принимать решения, благодаря которым здравоохранение страны финансируется по остаточному принципу. Стационары, находящиеся в плачевном состоянии, нищие врачи, нехватка самого элементарного из медицинского инвентаря.

Видимо поэтому наши политики свои болячки предпочитают доверять медицине заграничной. При недомогании они отправляются за рубеж — в Россию, Турцию, Индию, Германию и другие государства. Конечно, в этих странах к здравоохранению относятся по-другому. Соответственно, уровень медицины на порядок выше.

24.kg решило напомнить, кто из кыргызстанских политиков трепетнее всего относится к своему здоровью.

Находящийся под арестом экс-премьер-министр Омурбек Бабанов выехал лечиться за рубеж. Решение принял Первомайский районный суд Бишкека. Об этом стало известно 27 июля.

Фото из интернета. Омурбек Бабанов

В пресс-центре ГКНБ уверяют: получили медицинские документы, свидетельствующие об ухудшении состояния здоровья Омурбека Бабанова и наличии заболеваний, требующих лечения в медицинских учреждениях за пределами республики.

Чекисты продолжают расследование уголовного дела по факту коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке золоторудного месторождения Кумтор. Бывшего чиновника прямо из камеры отпустили за рубеж.

В начале июня стало известно, что лидером парламентской фракции СДПК временно стал депутат Омурбек Бакиров. Как выяснилось позже, Иса Омуркулов передал свои полномочия в связи с временным отсутствием для длительного лечения за границей.

Фото из интернета. Иса Омуркулов

По некоторым данным, на днях Омуркулов перенес операцию в одной из клиник Турции, у него проблемы с печенью. Ему предстоит еще одно хирургическое вмешательство примерно через месяц.

В 2014 году экс-мэра столицы Ису Омуркулова обвиняли по статье 305 «Превышение должностных полномочий» УК КР. Гособвинение просило для него восемь лет лишения свободы. Но социал-демократ был оправдан за отсутствием состава преступления.

С недавних пор активно пользуется услугами зарубежных медиков и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. 6 февраля 2021-го он вылетел в Германию. По данным близких чиновника, у ближайшего друга президента страны обнаружили тромб. Ему нужна была операция по его удалению — тромбэктомия. Ее провели в одной из немецких клиник.

Фото из интернета. Камчыбек Ташиев

Скажу открыто: поеду вновь на обследование через полгода. Камчыбек Ташиев

«Очень много вопросов о моем лечении за рубежом. После того как мне поставили диагноз, местные врачи рекомендовали мне лечиться за границей, так как у них нет возможности. В феврале провели операцию. Тогда сказали, чтобы я через два месяца приехал на обследование. Но из-за ситуаций в республике не смог, обследование прошел только через пять месяцев после операции», — говорил Ташиев во время своей пресс-конференции 8 июля.

В ноябре 2013-го в отношении Ахматбека Келдибекова возбудили уголовное дело. На тот момент он был депутатом парламента. Ему предъявили обвинение в коррупции. Экс-торага ЖК водворили в СИЗО ГКНБ, но через полгода адвокат Татьяна Чильникина заявила ходатайство об изменении меры пресечения. Поводом стала болезнь мениска, до этого нардепа прооперировали в БНИЦТиО.

Фото из интернета. Ахматбек Келдибеков

По решению суда Келдибекова отпустили под домашний арест, потом — на лечение в Германию. За границей он пробыл полгода. Бывшего спикера парламента прооперировали в Малайзии, а курс лечения он проходил в Южной Корее.

В июне 2012-го появилась информация о том, что тогда еще депутат парламента Нариман Тюлеев страдает онкологическим заболеванием. Его врач Марина Данько сообщала, что Тюлееву дважды делали операцию. Одну из них в Мюнхене.

Фото из интернета. Нариман Тюлеев

Позже Нариман Тюлеев подтвердил, что у него выявлена опухоль.

«Это очень серьезное заболевание, и для поддержания стабильного состояния ему требуется курс лучевой терапии. Однако здесь таких препаратов нет, и необходимо проводить лечение за границей», — говорила медик.

Экс-градоначальника Бишкека взяли под стражу по обвинению в коррупции в 2012-м. Несмотря на то что у него был рак, он просидел в заключении четыре года. За это время его лечили сначала в больнице ГКНБ, а затем перевели в ИК-47. Он вышел на свободу в мае 2016-го.

Проходил лечение в Германии и другой экс-депутат парламента Нурлан Сулайманов. 1 октября 2013 года ему была проведена операция на сердце.

Фото из интернета. Нурлан Сулайманов

Напомним, что против него было возбуждено уголовное дело. Парламентарий обвиняется в превышении должностных полномочий во время пребывания на посту министра транспорта и коммуникаций.

В 2014-м ЦИК приняла решение о досрочном лишении полномочий парламентария Нурлана Сулайманова, ссылаясь на нормы Трудового кодекса, согласно которым можно признавать депутата нетрудоспособным в случае непосещения им заседаний более четырех месяцев.

В сентябре 2016 года пресс-служба главы Кыргызстана сообщила, что Алмазбек Атамбаев взял краткосрочный рабочий отпуск для проведения медицинского обследования в связи с ухудшением состояния здоровья. Тогда он прибыл в Центральную клиническую больницу Москвы для продолжения лечения.

У бывшего президента выявили проблемы с сердцем. Кроме этого, после отравления в 2008-м Атамбаеву делали операцию на пищеводе в Турции.

Беглый экс-глава государства Курманбек Бакиев также лечился за рубежом, а именно в Германии. 21 октября 2008 года он прошел повторный курс лечения и был прооперирован.

По некоторым сведениям, у Курманбека Бакиева были определенные проблемы с суставами. Тогда ему прооперировали тазобедренный сустав.

Теперь уже бывший депутат парламента от фракции «Кыргызстан» Шаршенбек Абдыкеримов в конце февраля 2021-го перенес операцию по пересадке печени.

Операцию провели в одной из частных клиник в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

Фото из интернета. Шаршенбек Абдыкеримов

Ныне глава Национального олимпийского комитета Кыргызстана чувствует себя отлично. Он даже решился поехать на Игры-2020 в Токио.