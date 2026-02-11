10:31
Общество

Квоты на лечение, стажировки для врачей. О чем говорили главы Минздрава КР и РФ

Министр здравоохранения КР Каныбек Досмамбетов провел двустороннюю встречу с российским коллегой Михаилом Мурашко.

По данным пресс-центра Минздрава КР, стороны обсудили направления, которые напрямую затрагивают интересы граждан двух стран.

МЗ КР
Фото МЗ КР
Отмечается, что предметно обсуждалась возможность продолжения практики выделения квот для лечения граждан Кыргызстана в медицинских организациях РФ, включая направления высокотехнологичной медицинской помощи.

Отдельный блок переговоров посвятили кадровому развитию и укреплению профессиональных связей. Стороны обсудили перспективы расширения образовательных возможностей для молодых медицинских специалистов КР по востребованным направлениям, таким как нейрохирургия, онкология, кардиохирургия, акушерство и гинекология, анестезиология и реаниматология, неонатология, педиатрия, генетика, лабораторная диагностика.

В продолжение кадровой тематики обсуждалась организация стажировок и программ повышения квалификации для врачей КР на базе ведущих российских медицинских и научных центров.

Онкология, гинекология, сердечные болезни. Минздрав КР изучает опыт России

В сфере высокотехнологичной медицины кыргызская сторона обозначила интерес к развитию совместных проектов, включая создание в Кыргызстане центра ядерной медицины с собственным циклотронно-радиофармацевтическим производством.

В ходе обмена мнениями отмечалось, что в республике уже реализуются отдельные компоненты проекта по линии Национального центра онкологии и гематологии при участии ОАО «Росатом», а также что инициативы по созданию центра включены в государственные планы развития страны. Предусмотрена поэтапная подготовка нормативной базы, заключение договоров и начало проектирования в 2026 году с целевым горизонтом завершения работ к 2030-му. Стороны также обменялись мнениями о возможных форматах сотрудничества, включая экспертную и технологическую поддержку, а также обсуждение доступа к оборудованию, технологиям и методологическим решениям — исходя из взаимных интересов и возможностей.

Стороны также рассмотрели вопросы обмена профессиональным опытом между медицинскими специалистами двух стран, включая проведение совместных хирургических и иных высокотехнологичных вмешательств, а также расширение форматов научного и экспертного взаимодействия.
