Квоты на лечение, стажировки для врачей. О чем говорили главы Минздрава КР и РФ

Министр здравоохранения КР Каныбек Досмамбетов провел двустороннюю встречу с российским коллегой Михаилом Мурашко.

По данным пресс-центра Минздрава КР, стороны обсудили направления, которые напрямую затрагивают интересы граждан двух стран.

Фото МЗ КР

Отмечается, что предметно обсуждалась возможность продолжения практики выделения квот для лечения граждан Кыргызстана в медицинских организациях РФ, включая направления высокотехнологичной медицинской помощи.

Отдельный блок переговоров посвятили кадровому развитию и укреплению профессиональных связей. Стороны обсудили перспективы расширения образовательных возможностей для молодых медицинских специалистов КР по востребованным направлениям, таким как нейрохирургия, онкология, кардиохирургия, акушерство и гинекология, анестезиология и реаниматология, неонатология, педиатрия, генетика, лабораторная диагностика.

В продолжение кадровой тематики обсуждалась организация стажировок и программ повышения квалификации для врачей КР на базе ведущих российских медицинских и научных центров.

В сфере высокотехнологичной медицины кыргызская сторона обозначила интерес к развитию совместных проектов, включая создание в Кыргызстане центра ядерной медицины с собственным циклотронно-радиофармацевтическим производством.

В ходе обмена мнениями отмечалось, что в республике уже реализуются отдельные компоненты проекта по линии Национального центра онкологии и гематологии при участии ОАО «Росатом», а также что инициативы по созданию центра включены в государственные планы развития страны. Предусмотрена поэтапная подготовка нормативной базы, заключение договоров и начало проектирования в 2026 году с целевым горизонтом завершения работ к 2030-му. Стороны также обменялись мнениями о возможных форматах сотрудничества, включая экспертную и технологическую поддержку, а также обсуждение доступа к оборудованию, технологиям и методологическим решениям — исходя из взаимных интересов и возможностей.

Стороны также рассмотрели вопросы обмена профессиональным опытом между медицинскими специалистами двух стран, включая проведение совместных хирургических и иных высокотехнологичных вмешательств, а также расширение форматов научного и экспертного взаимодействия.