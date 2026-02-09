Онкология, гинекология, сердечные болезни. Минздрав КР изучает опыт России

В рамках рабочей поездки в Российскую Федерацию министр здравоохранения КР Каныбек Досмамбетов посетил ряд ведущих медицинских и образовательных учреждений в Москве.

По данным пресс-центра ведомства, цель визита заключалась в изучении передового опыта в сфере подготовки медицинских кадров, организации высокоспециализированной медицинской помощи, а также внедрения современных и высокотехнологичных методов диагностики и лечения, представляющих практический интерес для системы здравоохранения КР.

Кыргызская делегация ознакомилась с деятельностью пяти ключевых учреждений, охватывающих приоритетные направления здравоохранения — медицинское образование, сердечно-сосудистую хирургию, онкологию, акушерство и гинекологию, а также цифровые и роботизированные технологии в медицине.

Одним из первых объектов посещения стал Первый Московский государственный медицинский университет имени И.Сеченова — один из ведущих медицинских вузов страны, осуществляющих подготовку высококвалифицированных медицинских кадров. Особое внимание уделено вопросам практико-ориентированного обучения и интеграции образовательного процесса с клинической и научной деятельностью.

В клинических подразделениях университета делегация посетила центр неврологии, где продемонстрировали организацию телемедицинских технологий, а также возможности дистанционного консультирования и сопровождения пациентов.

Отдельный интерес вызвала демонстрация роботизированной хирургии с применением системы Da Vinci, в ходе которой в режиме реального времени показана операция с использованием робот-ассистированной технологии. Министр отметил значимость внедрения телемедицины и роботизированных методов лечения для повышения качества и доступности медицинской помощи.

Также состоялись визиты в ведущие федеральные научно-медицинские центры РФ, включая Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Бакулева, где представлены современные методы диагностики и лечения сложных сердечно-сосудистых заболеваний; Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.Кулакова, специализирующийся на вопросах охраны материнства и детства, репродуктивного здоровья и перинатальной помощи, а также Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Блохина, где применяются передовые технологии диагностики и лечения онкологических заболеваний.

В ходе посещения центра имени В.Кулакова Каныбек Досмамбетов ознакомился с организацией оказания высокоспециализированной акушерско-гинекологической и перинатальной помощи, а также с системой подготовки медицинских кадров.

Отмечено, что специалисты из Кыргызстана проходят обучение и послевузовскую профессиональную подготовку на базе этого центра, что является важным вкладом в развитие национальной системы охраны материнства и детства.

По словам министра здравоохранения КР, подготовка и повышение квалификации кыргызских специалистов в ведущих профильных центрах напрямую отражается на качестве медицинской помощи в стране и является одним из ключевых направлений по укреплению репродуктивного здоровья населения и снижению материнской и младенческой смертности в КР.

Каныбек Досмамбетов отметил, что изученный опыт представляет практическую ценность для дальнейшего развития национальной системы здравоохранения, в том числе в части подготовки медицинских кадров, внедрения высокотехнологичной медицинской помощи и совершенствования организации специализированных медицинских услуг.

Читайте по теме Возвращайтесь из-за рубежа! Минздрав КР обещает создать достойные условия врачам

Кроме того, делегация также посетила одну из современных частных многопрофильных клиник Москвы, где изучена организация медицинской помощи и управленческих процессов.

Особое внимание уделено работе онкологической службы, включая полный цикл диагностики и лечения — от компьютерной томографии и ПЭТ-исследований до проведения химиотерапии, а также деятельности лабораторной службы и службы патоморфологии.

Кроме того, делегация ознакомилась с организацией детской реабилитации, работой многопрофильной больницы вторичного уровня и внедрением цифровых решений в клиническую и управленческую практику. Министр отметил значимость изучения опыта частного сектора здравоохранения, в том числе в части эффективной организации процессов и цифровизации медицинских услуг.