Общество

Ставить капельницы в поликлиниках не запрещено. Минздрав ответил депутату ЖК

Запрета на выполнение инъекций и инфузионной терапии в организациях первичной медико-санитарной помощи (ПСМП) и фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) нет. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-центре Минздрава.

Напомним, ранее депутат парламента Темирлан Айтиев заявил, что ведомство своим приказом запретило делать инъекции в ФАПах и группах семейных врачей. Он также потребовал проверить частные кабинеты, в которых ставят уколы и капельницы гражданам.

В Минздраве подчеркнули, что согласно приказу № 252 от 13 марта 2025 года «О повышении качества медицинских услуг и прозрачности использования лекарственных средств и медизделий в организациях здравоохранения КР», инъекции выполняются на основании назначения врача, подтвержденного медицинской документацией (подпись и печать врача либо электронная подпись).

«В практике встречаются случаи, когда пациенты обращаются в организации ПМСП и ФАП с назначениями, в которых отсутствуют подпись и печать врача, особенно при назначениях, выданных частными медицинскими организациями, и просят выполнить инъекции. Ответственность за назначение лекарственных средств несет врач, который назначил лечение и осуществляет наблюдение за пациентом. В случае отсутствия подписи и печати врача либо электронной подписи медицинская сестра не может подтвердить, кем именно назначено лечение. В такой ситуации ответственность за выполнение медицинской процедуры может быть возложена на медицинского работника, выполняющего инъекцию», — пояснили в Минздраве.

По этой причине медсестры вправе отказать в выполнении инъекции, если в назначении отсутствуют данные врача, его подпись, печать либо электронная подпись.

В Минздраве добавили, что по действующим клиническим протоколам и стандартам лечения на уровне ПМСП лекарства назначаются преимущественно в пероральной форме.

Парентеральное введение препаратов (в том числе внутривенные инфузии) применяется ограниченно и, как правило, при оказании неотложной медицинской помощи с последующей госпитализацией пациента в стационар.

В ходе мониторинга деятельности отдельных организаций первичного уровня установлено, что в ряде случаев внутривенные инфузии проводились без достаточных медицинских показаний, в том числе по инициативе пациентов.

Подобная практика противоречит принципам доказательной медицины и может сопровождаться рисками осложнений, включая инфекционные осложнения, аллергические реакции, анафилактический шок и другие неблагоприятные последствия.

В этой связи медицинским организациям первичной медико-санитарной помощи рекомендовано строго соблюдать клинические протоколы и стандарты лечения, а внутривенные инфузионные процедуры проводить только при наличии соответствующих медицинских показаний.
