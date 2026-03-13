Достижения Минздрава. В КР в 2025 году проведено 16 операций по пересадке почки

В Национальном центре охраны материнства и детства в 2025 году проведено 16 операций по пересадке почки. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Тилек Мамадалиев на совместном заседании двух депутатских групп.

По его словам, это является достижением для системы здравоохранения страны, поскольку хронические заболевания почек сегодня остаются одной из актуальных медицинских проблем.

Тилек Мамадалиев отметил, что в последние годы государство полностью финансирует лечение пациентов, которым необходим гемодиализ. Ранее граждане часто обращались за помощью через социальные сети из-за нехватки средств на лечение.

Вместе с тем первый заместитель министра сказал, что гемодиализ не является окончательным решением проблемы хронической почечной недостаточности. Основным методом лечения остается трансплантация органов. При этом не всем пациентам по медицинским показаниям возможно провести пересадку, и их лечение полностью оплачивается государством.

Кроме того, с 2023 года операции по пересадке органов проводятся и в Кыргызско-Турецкой больнице совместно со специалистами из Турции. За это время проведено 10 операций, еще 10 находятся в планах.