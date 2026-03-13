12:43
USD 87.45
EUR 100.98
RUB 1.10
Власть

Достижения Минздрава. В КР в 2025 году проведено 16 операций по пересадке почки

В Национальном центре охраны материнства и детства в 2025 году проведено 16 операций по пересадке почки. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Тилек Мамадалиев на совместном заседании двух депутатских групп.

По его словам, это является достижением для системы здравоохранения страны, поскольку хронические заболевания почек сегодня остаются одной из актуальных медицинских проблем.

Тилек Мамадалиев отметил, что в последние годы государство полностью финансирует лечение пациентов, которым необходим гемодиализ. Ранее граждане часто обращались за помощью через социальные сети из-за нехватки средств на лечение.

Вместе с тем первый заместитель министра сказал, что гемодиализ не является окончательным решением проблемы хронической почечной недостаточности. Основным методом лечения остается трансплантация органов. При этом не всем пациентам по медицинским показаниям возможно провести пересадку, и их лечение полностью оплачивается государством.

Кроме того, с 2023 года операции по пересадке органов проводятся и в Кыргызско-Турецкой больнице совместно со специалистами из Турции. За это время проведено 10 операций, еще 10 находятся в планах. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/365846/
просмотров: 115
Версия для печати
Материалы по теме
Глава Минздрава предлагает государству самому оказывать услуги гемодиализа
В Мюнхене провели первую в Европе операцию по подключению мозга к компьютеру
Высокие женщины начали уменьшать рост, чтобы найти себе спутника жизни
Борьба с болезнями почек: как в КР хотят сократить число пациентов на диализе
В КР улучшат лечение болезни почек: разработана нацпрограмма до 2030 года
Больше 4 тысяч человек получают гемодиализ в Кыргызстане
Кардиохирурги из США и врачи НИИХСиТО прооперировали 22 ребенка
Национальный хирургический центр в Бишкеке готовится к пересадке печени
После пожара. Главе Минздрава поручено ускорить ремонт в НИИ хирургии сердца
Кардиохирурги из США и врачи НИИХСиТО за две недели прооперировали 12 детей
Популярные новости
Кабмин утвердил платный проезд через тоннели на&nbsp;двух трассах Кыргызстана. Прайс Кабмин утвердил платный проезд через тоннели на двух трассах Кыргызстана. Прайс
Президент Кыргызстана: ГИК не&nbsp;может выдавать жилье по&nbsp;себестоимости Президент Кыргызстана: ГИК не может выдавать жилье по себестоимости
Президент выступил против дополнительных требований к&nbsp;накопителям энергии в&nbsp;ВИЭ Президент выступил против дополнительных требований к накопителям энергии в ВИЭ
Президент: Список имущества, переданного государству, опубликуют после ревизии Президент: Список имущества, переданного государству, опубликуют после ревизии
Бизнес
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
13 марта, пятница
12:33
В Чон-Кемине пройдет экофестиваль «Снежный барс ЭкоФест — Кемин — 2026» В Чон-Кемине пройдет экофестиваль «Снежный барс ЭкоФест...
12:32
Минздрав не намерен передавать здание под детский сад в поселке Дачном
12:28
Достижения Минздрава. В КР в 2025 году проведено 16 операций по пересадке почки
12:18
Сотрудники ГНС пресекли незаконный ввоз БАДов
12:18
Депутат парламента призвал Минздрав поднимать престиж медиков