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Топ-10 самых громких преступлений в Кыргызстане в 2019 году

Несмотря на ежегодные рапорты милиции о снижении уровня преступности, в Кыргызстане каждый год происходят громкие убийства. Криминогенная ситуация из года в год не улучшается. В 2019-м совершены преступления, которые потрясли общественность своей жестокостью.

ЧП в лагере «Хан-Тенири», изнасилование девочки в Кемине, убийство в Джалал-Абаде... Об этих трагедиях знают все, к ним было приковано внимание не только прессы, но и общественности. Не все они раскрыты, и не все виновники понесли наказание. 24.kg напоминает о самых громких преступлениях уходящего 2019 года.

1

Турецкий гамбит 

Убийство китайского бизнесмена Айеркена Саймаити, пожалуй, самое громкое преступление года. Хоть и совершено оно не в Бишкеке, а в Стамбуле (Турция), отголоски еще долго будут слышны в Кыргызстане.

Расправа над иностранцем, долгое время жившим в КР, а в последние два года скрывавшимся в Турции, окутана слухами и догадками: кто мог устранить ненужного и вместе с тем такого важного свидетеля? Саймаити связывают с бывшим таможенником Райымбеком Матраимовым и его семьей, а также влиятельным бизнесменом из Китая, а ныне гражданином Казахстана Хабибулой Абдукадыром. Убитый был связан не только с бывшими, но и с действующими чиновниками: он ездил на машине, принадлежащей теперь уже экс-генконсулу КР в Стамбуле Эркину Сопокову, в соцсетях есть фотографии, где Саймаити сидит за одним столом с депутатами ЖК КР.

2

Убийство таксиста

С убитым Саймаити в Кыргызстане связывают еще одно громкое преступление. В октябре 2019-го с заявлением в милицию обратился житель села Комсомол. Он сообщил о пропаже брата Хусана Каримова, который днем ранее выехал в сторону аэропорта «Манас» и не вернулся. Спустя несколько часов милиционеры обнаружили машину, в багажнике которой находился труп водителя. Им оказался Хусан Каримов. По официальной версии, убийство совершено из-за денег: в МВД утверждают, что у мужчины было с собой $10 тысяч.

По подозрению в убийстве задержаны два человека, еще двое объявлены в розыск.

Однако из материалов журналистского расследования «Азаттыка» и Kloop становится понятно, что Хусан Каримов работал перевозчиком денег. И имел он при себе гораздо больше налички, чем официально заявляет МВД. Его работодателем был Айеркен Саймаити, убитый в Стамбуле китайский бизнесмен. 

3

Коллектор с «Мадины»

 

Еще одно убийство, которое связывают с Саймаити, произошло в октябре. Тело работника кафе «Мадина» на одноименном рынке Хуфура Абдурахемана нашли спустя две недели после того, как он пропал. Труп мужчины обнаружили в Кочкорском районе Нарынской области. По подозрению в совершении этого преступления задержали восемь человек, среди них члены ОПГ и два бывших милиционера. Основная версия следствия: убийство совершено с целью грабежа.

Однако журналисты выяснили, что погибший был «коллектором, который регулярно собирал деньги для перевозки за границу».

СМИ выяснили, что и Хуфур Абдурахеман, как и Хусан Каримов, был связан с Саймаити. Последний был их куратором. Ему в Стамбул в день убийства Каримов должен был доставить $1,6 миллиона, которые в том числе собрал с торговцев рынка «Мадина» Абдурахеман.

В милиции не подтверждают связь обоих убитых с Айеркеном Саймаити.

4

Пьяный педофил

Жестокое изнасилование и убийство 14-летней девочки в Кеминском районе также взбудоражило общество. Ребенок пропал 20 сентября, а через два дня тело нашли в заброшенном доме. Подозреваемого 20-летнего ранее неоднократно судимого жителя села Кашкелен задержали и водворили в СИЗО.

По предварительной версии, мужчина, будучи пьяным, встретил в Кемине девочку, которая возвращалась со школы. Он насильно завел ее в заброшенное здание. Ребенок стал сопротивляться, в это время злоумышленник жестоко избил девочку. От полученных травм она скончалась на месте.

5

Детская жестокость 

Одним из самых страшных преступлений года стало убийство 11-летнего мальчика в Джалал-Абаде в июле 2019-го.Тело ребенка с множеством ножевых ранений обнаружили родители. Ноги и руки его были связаны скотчем. Рядом с трупом лежала записка: «Я отомстил тебе через ребенка».

Милиция в тот же день сообщила, что преступление раскрыто. Официальная версия — это не месть. По данным УВД, мальчика зарезала родная сестра. Девочку перевели в реабилитационный центр, а затем ее забрал дедушка. Она призналась, что поругалась с братишкой, а после схватила разделочный нож и ударила им ребенка.

В отношении несовершеннолетней назначили психиатрическую экспертизу, результаты ее не разглашаются. Дело прекратили.

6

Стрельба в «Хан-Тенири» 

Еще одно громкое убийство тоже произошло в июле. Сторож альплагеря «Хан-Тенири» Аксуйского района Иссык-Кульской области 29-летний Сергей Смирнов застрелил двоих мужчин, взял в заложники сотрудницу противочумной станции и сбежал.

По предварительной версии, убийство произошло после того, как руководство сделало замечание сторожу, который распивал спиртные напитки с чабанами. Между мужчинами произошла ссора, после чего Смирнов взял ружье и убил заместителя начальника лагеря и рабочего.

Женщину он позже отпустил, она вернулась в лагерь. Милиция долго искала подозреваемого в горах, но тщетно. Он скрылся. Его объявили в международный розыск, но спустя четыре месяца поиски прекратили. Сергей Смирнов до сих пор не задержан. По некоторым данным, он пытался переплыть реку Энильчек, но из-за большого объема воды мог утонуть.

7

Смертельный удар 

Летом общественность потрясла еще одна смерть. В Бишкеке около ЦУМа в ходе конфликта избили иностранца. Он впал в кому, а через три дня скончался, не приходя в сознание.

Выяснилось, что пострадавшим был 38-летний учитель из Нигерии Тижжани Али Абубакар. Он жил и работал в Кыргызстане около 20 лет, был директором языковой школы Cambridge School.

Подозреваемого задержали. Он рассказал, что между ним и иностранцем произошел конфликт из-за съемки на телефон. Во время словесной перепалки мужчина ударил Али Абубакара по лицу, и тот упал, ударившись головой о землю. Это подтвердила и съемка с камер видеонаблюдения, установленных на торговом центре.

8

Расправа на парковке

Камеры видеонаблюдения также помогли раскрыть еще одно жестокое преступление — избиение на парковке возле супермаркета в конце августа. В результате потасовки сильно пострадали двое мужчин.

Доподлинно неизвестно, что стало причиной такой жестокой расправы. По официальной версии, между мужчинами произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.

После инцидента нападавших привезли в ГОМ в жилмассиве «Арча-Бешик». Милиционеры приняли у них заявление в отношении потерпевших и отпустили. Только когда дело вызвало общественный резонанс из-за опубликованного видео, подозреваемых объявили в розыск, а после они «добровольно» явились с повинной в ГУВД Бишкека. Выяснилось, что родственник одного из нападавших работает в милиции и пытался укрыть преступление. Его задержали и водворили в СИЗО-1.

В результате инцидента один из потерпевших впал в кому, а после выписки из больницы частично потерял память.

9

Беспощадная толпа 

В сентябре в Джалал-Абаде толпа жестоко избила 26-летнего парня. Милиция задержала четверых подозреваемых.

Известно, что молодой человек вместе со своим другом вышел из кафе на улицу. Между ним и другими посетителями заведения завязалась словесная перепалка, переросшая в драку.

Парень впал в кому, а спустя несколько дней скончался, не приходя в сознание.

10

Преступник милиционер 

В ночь на 30 октября в Бишкеке избили пожилого охранника многоэтажного дома. Инцидент произошел на пересечении проспекта Чингиза Айтматова и Южной магистрали. Пьяные парни приехали к одному из домов и стали громко кричать. Сотрудник охраны вышел, чтобы успокоить дебоширов. На него набросился один из парней и стал избивать. Остальные просто смотрели на все происходящее.

Пострадавшего госпитализировали, он получил тяжелые травмы. Позже выяснилось, что один из подозреваемых работал в милиции. Его объявили в розыск.
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