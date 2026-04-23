20:05
USD 87.42
EUR 102.29
RUB 1.17
Агент 024

Провода на тротуаре. В Бишкеке комки вновь незаконно подключаются к электросети

С приходом весны в центре Бишкека появились точки по продаже мороженого и холодных напитков, которые подключаются к городской электросети. Об этом 24.kg сообщили горожане.

«Мэрия когда-то боролась с проводами, обрезала, штрафовала. Теперь опять появились комки в центре, и опять эти провода кругом. Один из них вообще метров на 40 тянется», — написал бишкекчанин.

Напомним, в 2022 году для безопасности горожан и улучшения внешнего облика столицы начинала тотальную обрезку проводов. Тогда обрезали порядка 400 метров кабеля на бульваре Эркиндик и около кинотеатра «Ала-Тоо», которые незаконно провели предприниматели торговых точек по продаже мороженого и холодных напитков.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/371662/
просмотров: 192
Версия для печати
