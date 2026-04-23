Медвузы просят президента ввести переходный период по госаккредитации

Ассоциация медицинских высших учебных заведений Кыргызстана направила президенту страны обращение в связи с проведением государственной аккредитации медицинских вузов.

В ассоциации отмечают, что постановлением кабмина утверждены порядок, стандарты, требования и критерии госаккредитации, однако установлены предельно сжатые сроки — менее одного месяца для подготовки к процедуре, которая по своей сути является комплексной оценкой всей деятельности вуза и требует системной перестройки процессов, документации и инфраструктуры.

Авторы обращения также считают, что утвержденные требования и критерии государственной аккредитации по своему содержанию выходят за рамки ранее действующих требований лицензирования и сложившейся практики.

По их мнению, это означает необходимость не просто формальной подготовки документов, а глубокой институциональной трансформации деятельности вузов.

«В этих условиях реализация аккредитации в текущие сроки объективно воспринимается не как инструмент повышения качества, а как фактор риска прекращения деятельности значительной части образовательных организаций», - говорится в обращении.

Отсутствие предусмотренного законом механизма общественного обсуждения создает риск нарушения установленного порядка принятия и снижает легитимность соответствующего регулирования, добавили эксперты.

В обращении также указано, что предусмотренная поэтапная процедура государственной аккредитации на практике сведена к формальному описанию, «тогда как смысл поэтапности заключается именно в предоставлении времени для адаптации образовательных организаций к новым требованиям».

«Вместе с тем текущий период совпадает с активной фазой привлечения иностранных студентов, включающий международные маркетинговые кампании, работу с рекрутинговыми организациями и прием иностранных студентов.

Проведение государственной аккредитации в период активного набора студентов создает существенные риски, поскольку воспринимается иностранными абитуриентами не как повышение качества, а как признак нестабильности, что фактически формирует антирекламный эффект и приводит к перераспределению студентов в другие страны.

Это может повлечь срыв приемной кампании, снижение доверия, потерю контрактов с рекрутерами и прямые финансовые потери для экономики, так как непрохождение государственной аккредитации влечет остановку деятельности вуза и это большие риски для таких компаний и иностранных абитуриентов.

В условиях высокой международной конкуренции такие сигналы приводят к мгновенному перераспределению потоков студентов в другие страны.

Уже сегодня наблюдается усиление позиций соседних государств, в частности Узбекистана и Казахстана, которые формируют более предсказуемую и стабильную образовательную среду», - проинформировали в профильной ассоциации.

Каждый непривлеченный иностранный студент — это недополученные инвестиции в экономику страны, снижение валютных поступлений и ослабление экспортного потенциала образовательной отрасли.

Авторы обращения просят Садыра Жапарова установить переходный период сроком не менее шести месяцев с момента утверждения стандартов, требований и критериев государственной аккредитации, предоставив частным медицинским высшим учебным заведениям возможность полноценно подготовиться и привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями.

В ассоциации подчеркнули, что поддерживают государственную политику, направленную на повышение качества образования.

По их словам, вопрос заключается не в самой аккредитации, а в механизме ее реализации и предоставлении вузам достаточного времени для подготовки.

Также отмечается, что 17 марта 2026 года, ректоры высших учебных заведений уже направляли официальное письмо президенту страны по этому вопросу, однако ответа пока не получили.