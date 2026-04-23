17:19
USD 87.43
EUR 102.75
RUB 1.17
Бизнес

Медвузы просят президента ввести переходный период по госаккредитации

Ассоциация медицинских высших учебных заведений Кыргызстана направила президенту страны обращение в связи с проведением государственной аккредитации медицинских вузов.

В ассоциации отмечают, что постановлением кабмина утверждены порядок, стандарты, требования и критерии госаккредитации, однако установлены предельно сжатые сроки — менее одного месяца для подготовки к процедуре, которая по своей сути является комплексной оценкой всей деятельности вуза и требует системной перестройки процессов, документации и инфраструктуры.

Авторы обращения также считают, что утвержденные требования и критерии государственной аккредитации по своему содержанию выходят за рамки ранее действующих требований лицензирования и сложившейся практики. 

По их мнению, это означает необходимость не просто формальной подготовки документов, а глубокой институциональной трансформации деятельности вузов.

«В этих условиях реализация аккредитации в текущие сроки объективно воспринимается не как инструмент повышения качества, а как фактор риска прекращения деятельности значительной части образовательных организаций», - говорится в обращении.

Отсутствие предусмотренного законом механизма общественного обсуждения создает риск нарушения установленного порядка принятия и снижает легитимность соответствующего регулирования, добавили эксперты.

В обращении также указано, что предусмотренная поэтапная процедура государственной аккредитации на практике сведена к формальному описанию, «тогда как смысл поэтапности заключается именно в предоставлении времени для адаптации образовательных организаций к новым требованиям».

«Вместе с тем текущий период совпадает с активной фазой привлечения иностранных студентов, включающий международные маркетинговые кампании, работу с рекрутинговыми организациями и прием иностранных студентов.

Проведение государственной аккредитации в период активного набора студентов создает существенные риски, поскольку воспринимается иностранными абитуриентами не как повышение качества, а как признак нестабильности, что фактически формирует антирекламный эффект и приводит к перераспределению студентов в другие страны.

Это может повлечь срыв приемной кампании, снижение доверия, потерю контрактов с рекрутерами и прямые финансовые потери для экономики, так как непрохождение государственной аккредитации влечет остановку деятельности вуза и это большие риски для таких компаний и иностранных абитуриентов.

В условиях высокой международной конкуренции такие сигналы приводят к мгновенному перераспределению потоков студентов в другие страны.

Уже сегодня наблюдается усиление позиций соседних государств, в частности Узбекистана и Казахстана, которые формируют более предсказуемую и стабильную образовательную среду», - проинформировали в профильной ассоциации.

Каждый непривлеченный иностранный студент — это недополученные инвестиции в экономику страны, снижение валютных поступлений и ослабление экспортного потенциала образовательной отрасли.

Авторы обращения просят Садыра Жапарова установить переходный период сроком не менее шести месяцев с момента утверждения стандартов, требований и критериев государственной аккредитации, предоставив частным медицинским высшим учебным заведениям возможность полноценно подготовиться и привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями.

В ассоциации подчеркнули, что поддерживают государственную политику, направленную на повышение качества образования.

По их словам, вопрос заключается не в самой аккредитации, а в механизме ее реализации и предоставлении вузам достаточного времени для подготовки.

Также отмечается, что 17 марта 2026 года, ректоры высших учебных заведений уже направляли официальное письмо президенту страны по этому вопросу, однако ответа пока не получили.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/371567/
просмотров: 348
Версия для печати
Материалы по теме
Парламент одобрил предоставление скидок на обучение детям матерей-героинь
В КР стоимость самого высокого контракта в госвузе составляет 288 тысяч сомов
Жители Бишкека жалуются на отсутствие остановки у медакадемии
Власти готовят реформу вузов до 2030 года, концепцию вынесли на обсуждение
Пройти госаккредитацию обязали медицинские вузы Кыргызстана
Крик души. Садыра Жапарова просят проконтролировать озеленение в Бишкеке
Депутат: Студенты вузов Бишкека возмущены высокой оплатой пропусков пар
«Кыргызлифт» просит Жогорку Кенеш помочь вернуть детский лагерь «Жалын»
Трупы без родных хотят отдавать вузам. В ЖК внесли скандальный законопроект
Выставка «Образование в России» открылась в Кыргызстане
Популярные новости
Коллектив &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; скорбит в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Мурата Сулайманова Коллектив «Газпром Кыргызстан» скорбит в связи с кончиной Мурата Сулайманова
Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК&nbsp;Tian Shan&nbsp;1 Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК Tian Shan 1
Время помогать: новая роль волонтерства в&nbsp;Центральной Азии Время помогать: новая роль волонтерства в Центральной Азии
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лучший работодатель&raquo; на&nbsp;премии HR&nbsp;Excellence 2026 «Элдик Банк» — «Лучший работодатель» на премии HR Excellence 2026
Бизнес
Медвузы просят президента ввести переходный период по&nbsp;госаккредитации Медвузы просят президента ввести переходный период по госаккредитации
Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в&nbsp;Бишкеке Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в Бишкеке
&laquo;Элдик Банк&raquo; продвигает инициативы по&nbsp;сотрудничеству на&nbsp;площадке МБО ШОС «Элдик Банк» продвигает инициативы по сотрудничеству на площадке МБО ШОС
MEGA объявляет скидки на&nbsp;устройства в&nbsp;рамках 20-летия компании MEGA объявляет скидки на устройства в рамках 20-летия компании
23 апреля, четверг
17:13
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан станет частью коридора в Европу Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан станет...
17:00
Медвузы просят президента ввести переходный период по госаккредитации
16:55
Арсенал ОПГ нашли под Бишкеком. Изъяты гранаты, оружие и радиостанции
16:53
В Кремле готовят закрытую встречу Садыра Жапарова с Владимиром Путиным
16:47
Дерево рухнуло на кроссовер в центре Бишкека