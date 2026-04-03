Происшествия

В Токмоке мужчину избивали битой на глазах у очевидцев. Подробности от ГУВД

В Токмоке милиция проводит проверку по факту избиения, видео которого распространилось в социальных сетях. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, 3 апреля в ходе мониторинга соцсетей выявлено видео с дракой. Информация зарегистрирована, начата проверка.

Установлено, что в тот же день около 13.26 в милицию поступило сообщение из Токмокской городской больницы. За медицинской помощью обратился житель села Мээнеткеч Ж.Н., 1983 года рождения, с телесными повреждениями.

Как выяснилось, инцидент произошел в микрорайоне № 3 напротив мастерской «Касиет». Потерпевший остановился на автомобиле Volkswagen Passat. В этот момент водитель BMW, 2001 года рождения, припарковался с нарушением, создав помеху. После замечания он резко нажал на газ, из-за чего камни разлетелись в сторону автомобилей.

Между мужчинами возник конфликт, переросший в драку. По данным милиции, водитель BMW ударил оппонента камнем, а после падения продолжил избивать его ногами. У пострадавшего диагностирован вывих левого локтевого сустава.

Позже к месту прибыли родственники потерпевшего. Один из них отобрал у водителя BMW дубинку, которой тот пытался оказать сопротивление, и нанес ему удары. Второй участник также ударил его по лицу.

Всем участникам назначены судебно-медицинские экспертизы. По итогам проверки их действиям будет дана юридическая оценка.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/368881/
